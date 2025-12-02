El convento de Santa Inés abre hoy la urna con el cuerpo incorrupto de Doña María Coronel: horario de visita

El Monasterio de Santa Inés vuelve a abrir sus puertas este martes para uno de los rituales más singulares y arraigados de la ciudad: la exposición del cuerpo incorrupto de doña María Coronel, fundadora de la comunidad y figura clave de la espiritualidad y la memoria sevillana. Siguiendo la tradición que se mantiene desde hace siglos cada 2 de diciembre, la urna podrá visitarse en horario de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00, mientras que la misa conmemorativa se celebrará a las 19:30.

Una figura marcada por la historia y la leyenda

Doña María Coronel, aristócrata sevillana del siglo XIV, vivió una dramática relación con el rey Pedro I de Castilla, llamado por algunos el Cruel y por otros el Justiciero. Tras la ejecución de su padre, Alfonso Fernández Coronel, y de su esposo por orden del monarca, este dirigió hacia ella un empeño amoroso insistente del que la noble trató de escapar refugiándose en conventos de la ciudad.

La leyenda cuenta que, en una de sus huidas, pidió ser enterrada a los pies de la Torre de Don Fadrique, donde —según el relato popular— crecieron matas de perejil que disimularon su escondite. El episodio más conocido narra cómo, acorralada en la cocina de un monasterio, se vertió aceite hirviendo sobre el rostro para desfigurarse y poner fin al acoso real. La transformación física hizo que el rey abandonara su persecución.

Años después, ya muerto Pedro I, María Coronel fundó junto a su hermana el Monasterio de Santa Inés, establecido en las antiguas casas familiares. La fundación, fechada en 1376, acogió inicialmente a unas cuarenta hermanas. Aunque la tradición fija su muerte el 2 de diciembre de 1411, algunos indicios apuntan a que podría haber fallecido en 1409, en torno a los 75 años.

Un cuerpo incorrupto hallado siglos después

María Coronel fue enterrada en el centro del coro de la iglesia. Su cuerpo incorrupto fue descubierto a mediados del siglo XVI durante unas reformas y desde entonces se ha convertido en objeto de profunda veneración en Sevilla. Cada año, el aniversario de su muerte convoca a cientos de fieles y curiosos.

La apertura de la urna permite contemplar el cuerpo en el coro del monasterio, un espacio de notable valor artístico. La visita ofrece también la posibilidad de admirar el compás del convento, sus azulejos históricos y el trascoro donde se encuentra el célebre órgano que Bécquer inmortalizó en la leyenda “Maese Pérez, el organista”.

Con más de seiscientos años de historia, la apertura de la urna de doña María Coronel constituye uno de los actos más singulares del patrimonio devocional sevillano.