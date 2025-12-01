Diario de Sevilla reinventa el Calendario de Adviento con 24 tapas sevillanas

Llega diciembre y, con él, los inevitables calendarios de adviento que llenan escaparates, hogares y redes sociales. Este año, sin embargo, Diario de Sevilla ha decidido reinventar la tradición con una propuesta cien por cien local: un calendario de adviento dedicado a las tapas más emblemáticas de la ciudad y a los bares donde mejor las preparan. Del 1 al 24 de diciembre, los lectores podrán descubrir cada día una tapa y su establecimiento de referencia, en una cuenta atrás gastronómica.

La idea nace para rendir homenaje al tapeo sevillano, una costumbre que forma parte del ADN de la ciudad y que continúa atrayendo a vecinos y visitantes. En lugar de chocolatinas, este adviento ofrecerá una selección de tapas tan históricas como queridas. Entre ellas, aparecerán clásicos como las croquetas de jamón, el montaito de pringá, las espinacas con garbanzos y otros platos indispensables del recetario local que conforman la identidad culinaria de Sevilla.

Del 1 al 24 de diciembre, cada jornada se abrirá una "ventanita" en forma de vídeo y publicación en web y redes sociales para descubrir una tapa imprescindible y el bar donde la preparan como nadie. No se revelarán recetas ni descripciones exhaustivas, sino pinceladas que ayuden a entender por qué cada uno de estos lugares se ha convertido en un referente para generaciones de sevillanos.

Con esta selección de 24 locales, el proyecto pretende poner en valor tanto a los establecimientos más míticos como a aquellos que, sin hacer ruido, se han consolidado por la calidad de su oferta.

El resultado será un recorrido diario que invita a los lectores a redescubrir la ciudad a través de sus sabores más representativos. Un adviento diferente, cercano y profundamente sevillano, que convierte la espera hasta la Navidad en una celebración constante de la gastronomía local.

Diario de Sevilla anima a todos los amantes del buen comer a seguir sus redes sociales, donde cada mañana se desvelará una nueva tapa y un nuevo bar para disfrutar del adviento más sabroso de 2025.