Antonio Pizarro, jefe de fotografía del 'Diario de Sevilla', premio Ruesga Bono del Sevilla

Antonio Pizarro, jefe de fotografía del Diario de Sevilla, ha resultado ganador del XIII Premio Manuel Ruesga bono de fotoperiodismo. El Sevilla ha anunciado este jueves los premios periodísticos anuales con los que, desde 2010, reconoce los trabajos y a los profesionales más destacados de la comunicación, tanto a nivel local, como nacional o internacional, en clave sevillista. Y el responsable de la edición fotográfica de esta cabecera del Grupo Joly ha sido elegido por el jurado por la foto de Jesús Navas en su despedida del Ramón Sánchez-Pizjuán, el pasado 14 de diciembre de 2024.

El club de Nervión celebrará el próximo 12 de noviembre la XVI edición de los Premios Periodísticos SFC José Antonio Blázquez y la XIII edición de los Premios Fotoperiodísticos Manuel Ruesga Bono. La figura de Jesús Navas ha copado buena parte del foco mediático en estos premios, por ejemplo con el primer premio Blázquez para el periodista argentino Martín Ainstein, corresponsal en España de ESPN. En el capítulo de su programa Diarios de Bicicleta entrevistó al legendario ex futbolista en un plano íntimo y cercano repasando su inconmensurable carrera.

El segundo premio Blázquez es para Tito González, periodista de ElDesmarque, por la entrevista realizada en noviembre a Loli Pérez, madre de Antonio Puerta. El premio especial recae en la figura de Manolo Arenas, todo un nombre propio en Radio Sevilla, donde tras jubilarse el pasado 31 de diciembre, cerró una etapa de 45 años como técnico de sonido.

Volviendo a la figura de Jesús Navas, el XIII Premio SFC Manuel Ruesga Bono también reseña su figura gracias a la foto del fotoperiodista sevillano Antonio Pizarro. Con más de tres décadas de trayectoria, es actualmente redactor jefe multimedia de Diario de Sevilla, de cuya redacción fue miembro fundacional en 1999. Ha colaborado con algunas de las agencias de noticias más prestigiosas del mundo, como Reuters, Associated Press o France Press.

Además, Pizarro es un apasionado de la fotografía de naturaleza, lo que le valió en 2020 para ser reconocido con el World Press Photo, unos de los galardones más relevantes de ese sector. La foto premiada corresponde al título Adiós a un ganador y fue portada del Diario de Sevilla del pasado 15 de diciembre. En ella se ve a Jesús Navas en el momento de ser manteado por sus compañeros a la finalización del partido Sevilla-Celta de la pasada temporada, el último del palaciego en el Ramón Sánchez-Pizjuán.