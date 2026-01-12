Descubren una de las famosas alcantarillas de 'Stranger Things' en Sevilla: "Ya verás lo que dura cuando se corra la voz"

Netflix se ha volcado con la promoción de la quinta y última temporada de 'Stanger Things', más allá del cartel de feliz año nuevo en la Puerta del Sol. En las últimas semanas han aparecido un total de 41 alcantarillas tematizadas repartidas por todo el país, que en realidad es fruto de una novedosa campaña junto a Telefónica. El objetivo era motivar a los seguidores de la serie a encontrarlas y poder participar así en el sorteo de un viaje a Londres. Los sevillanos han completado con éxito esta tarea y la ubicación de esta particular arqueta ya es conocida gracias a las redes sociales.

En un vídeo compartido por la usuaria @cristimari21 en TikTok se puede observar con detalle esta particular alcantarilla de la capital hispalense. El diseño está inspirado en el Mundo al Revés y luce la silueta del Demogorgon, el icónico depredador caracterizado por su cabeza de 'flor' y los protagonistas en bicicleta (Once, Dustin, Mike, Will y Lucas).

En concreto, la arqueta se encuentra la esquina de la calle López de Gomara, "justo en la rotondo con República Argentina y el Parque de los Príncipes", sobre el carril bici, en el corazón del barrio de Los Remedios. Sevilla se une así a otras ciudades españolas como Barcelona, Valladolid, Logroño o Albacete. Algunas de ellas incluso aparecen en Google Maps, como las de Oviedo, Zaragoza, Murcia, Vigo, Bilbao, Santander o Alicante. En el caso de Granada, por el momento se han localizado dos: una en el cruce entre Doctor Severo Ochoa y la avenida Constitución y, la otra, en la calle Alhamar.

"Si alguien la roba le ofrezco 50 euros"

La alcantarilla de Stranger Things encontrada en Los Remedios ha despertado el interés de los sevillanos que no han dudado en inmortalizar la imagen o apreciar su relieve con detenimiento. Por el momento, se trata del único portal al Upside Down detectado en Sevilla, por lo que no es de extrañar si estos días algunos seguidores de la serie pasean mirando al suelo por si descubren alguno más.

El vídeo publicado por @cristimari21 alcanza ya miles de visualizaciones y más de 6.000 me gustas. Entre los comentarios, algunos barajan la posibilidad de que esta alcantarilla desaparezca del paisaje de la ciudad antes de lo esperado. "Ya verás lo que dura cuando se corra la voz", adelanta un usuario sobre el interés de los fans, a lo que responden: "A ver quién se atreve a levantarla con la comisaría de Policía justo al lado y con lo que pesa". En la misma línea, otros bromean: "Si alguien la roba ofrezco 50 euros" o "la han puesto en un barrio de bien para que no la roben" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

También hay sevillanos críticos con esta acción conjunta de Netflix y Telefónica en la vía pública: "Dentro de poco habrá calles que se llamen Coca-Cola, ¡qué absurdez! Marca Sevilla, patrocinada por Google". "Una cosa es que conviertan a Madrid en un vertedero capitalista, pero con mi Sevilla, nada", se queja otro usuario.