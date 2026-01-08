Así era Sevilla desde el aire en la década de los 80

Sevilla en los años ochenta era una ciudad en plena transición. Aún lejos de la profunda transformación urbana que traería consigo la Exposición Universal de 1992, la capital andaluza conservaba una fisonomía marcada por el tráfico, las infraestructuras ferroviarias en superficie y amplios espacios pendientes de redefinición. La Cartuja seguía siendo un territorio sin urbanizar, el río Guadalquivir mantenía usos hoy impensables y muchos proyectos estratégicos apenas comenzaban a esbozarse. Era una Sevilla reconocible, cercana y profundamente cotidiana, muy distinta a la postal actual.

Ese viaje al pasado ha vuelto a hacerse visible gracias a un vídeo de imágenes aéreas de Sevilla durante la década de los 80, recientemente compartido en redes sociales por Juan Lebrón, productor de cine y televisión con una sólida trayectoria internacional, conocido por su compromiso con la memoria audiovisual andaluza.

El recorrido comienza sobre el Puente de los Remedios y la Plaza de Cuba, mostrando una zona clave de conexión entre el casco histórico y el barrio de Los Remedios, entonces ya consolidado como área residencial, pero con una intensidad de tráfico muy distinta a la actual. Desde allí, las imágenes sobrevuelan el barrio de Triana, con su trama urbana compacta y una relación con el río mucho más funcional que turística.

Uno de los planos más llamativos es el de la Basílica de la Macarena, donde se aprecia una escena hoy desaparecida: coches aparcados justo en la puerta del templo, reflejo de una ciudad menos restringida al tráfico y con otra concepción del espacio público.

La grabación continúa hacia Plaza Nueva, donde destaca un gran pozo de excavación abierto. Se trata de las obras del primer proyecto del Metro de Sevilla, iniciadas en 1981, que sacaron a la luz importantes hallazgos arqueológicos, entre ellos los restos de un barco de origen bizantino y otro andalusí, descubrimientos que obligaron a replantear los trabajos y que hoy forman parte de la historia patrimonial de la ciudad.

El vuelo prosigue por el entorno de Torneo, una franja entonces dominada por las vías del tren que llegaban y partían de la estación de Plaza de Armas, cuando el ferrocarril aún atravesaba la ciudad en superficie. Muy cerca, en el paseo junto al río, en Marqués de Contadero, las imágenes muestran vehículos estacionados a escasos metros del Guadalquivir, una estampa impensable en la Sevilla actual, donde ese espacio se ha recuperado para el peatón.

Otro de los hitos que aparece en el vídeo es el Teatro de la Maestranza, aún en construcción, símbolo de los grandes equipamientos culturales que se impulsarían con la vista puesta en la Expo’92. La grabación culmina en la Plaza de España, que cierra el recorrido como uno de los grandes iconos monumentales de la ciudad.

Parte del material está grabado durante el atardecer, lo que aporta a las imágenes una luz cálida y una belleza especial. Más allá de la nostalgia, el vídeo constituye un testimonio visual de enorme relevancia para comprender cómo era Sevilla antes de su gran transformación, una ciudad que muchos sevillanos reconocerán al instante y que hoy vuelve a cobrar vida desde el aire.