Día Mundial Sin Alcohol desde las alturas: así son los mocktails del rooftop Ático

Celebrar el Día Mundial Sin Alcohol desde las alturas tiene otro significado cuando se hace en un espacio como Ático. El rooftop, conocido por sus vistas privilegiadas y su ambiente relajado pero sofisticado, se ha convertido en un referente en la ciudad no solo por su propuesta gastronómica, sino también por su cuidada y cada vez más amplia carta de mocktails. Porque, como afirma Javier, encargado de los locales de copas del grupo Serendipia, "disfrutar de un cóctel no tiene por qué estar ligado al consumo de alcohol". La experiencia, aseguran, va mucho más allá.

Para ellos, la esencia de un buen cóctel reside en su elaboración, su equilibrio, la sensación que produce y el entorno en el que se disfruta. "Cuando vienes a sitios como este, lo que buscas es una experiencia", explica. Y esa experiencia la construyen las vistas, la música, la compañía y, por supuesto, la bebida. Si está bien hecha, si responde a los gustos del cliente y si está elaborada con ingredientes de calidad, el alcohol deja de ser relevante.

Una clienta disfrutando de un Virgin Mojito en Ático, la rooftop de moda en Sevilla / Carolina Rojas

El auge de los cócteles sin alcohol no es una moda pasajera: es una tendencia que crece de forma sostenida en España y en buena parte del mundo. En Ático, lo han vivido de primera mano. "Desde hace cinco años, la demanda ha sido ascendente. Al principio teníamos un par de opciones sin alcohol, pero cada año ha habido que aumentar la variedad". Hoy, reconocen, los cócteles sin alcohol ocupan un lugar importante en la carta, tanto en Ático como en los locales hermanos del grupo.

Esta evolución se debe, en gran parte, a un cambio social evidente. Cada vez más personas buscan alternativas saludables, bebidas menos agresivas para el cuerpo o simplemente opciones que les permitan disfrutar sin renunciar a los sabores bien construidos. "La gente que pide sin alcohol suele buscar algo sano. Nosotros lo hacemos todo natural, con zumos naturales y siropes propios. Al final, además de no llevar alcohol, estás bebiendo algo que es saludable", explica Javier. Y ese punto healthy, unido al cuidado estético y gustativo, convierte cada creación en una propuesta completa.

Javier explica que trabajan dos líneas: por un lado, versiones sin alcohol de clásicos populares, y por otro, coctelería de autor pensada desde cero. En la carta se encuentran desde la eterna piña colada sin alcohol, hasta el no menos icónico 'Virgin Mojito', dos de los favoritos del público. Pero si hay un cóctel que ha despuntado y se ha vuelto casi imprescindible, ese es el Negroni Impostore, una reinvención curiosa y divertida del Negroni tradicional.

La historia de este mocktail es casi accidental. "La idea surgió de forma graciosa", comenta entre risas Palma, el bartender creador de esta delicia. "Un encargado me pidió el cóctel rápido, y como en coctelería todo es para arriba, para abajo, agita, mezcla… se me ocurrió que podía hacer un giro del Negroni con ingredientes sin alcohol". El resultado fue una sorprendente combinación elaborada con vermut sin alcohol Vibrante y una ginebra sin alcohol macerada durante dos días con marrasquino y piel de naranja. Ese proceso da como resultado un sabor dulce, equilibrado y complejo que ha conquistado a los curiosos y a los habituales por igual.

Palma, el bartender del rooftop Ático, nos sirve su obra: Negroni Impostore / Carolina Rojas

Para él, la clave está en entender que un cóctel, con o sin alcohol, es un arte. "Tiene que entrar por los ojos, tiene que tener su punto de acidez, su balance. Si está rico y visualmente es atractivo, ya lo tienes". De ahí que poner atención en los detalles sea tan importante como innovar.

En Ático lo tienen claro: la diversión no está reñida con la sobriedad. "La diversión no va implícita con el alcohol", insisten. Y su carta de mocktails es una prueba contundente de ello. En este Día Mundial Sin Alcohol, celebrarlo con vistas y buen sabor quizá sea la mejor forma de brindar. Sin necesidad de una gota de alcohol, pero con toda la experiencia.