Tres trucos para cocinar la pasta de forma saludable: "Tiene efecto prebiótico y eleva la glucosa lentamente"

En nuestra dieta diaria los hidratos de carbono están presente, sobre todo, en los platos de pasta. Estas cuentan con muchos beneficios, aunque muchas personas puedan verlas como una enemiga. Sin embargo, el truco está en aprender a sacarle el máximo partido. Así que la médica experta en metabolismo, Isabel Viña, nos da los tres trucos para hacerla más sana.

Tres trucos para preparar la pasta más sana según la médica experta en metabolismo

En primer lugar, se debe cocinar la pasta al dente. Al quedarse un poco más dura, la estructura del almidón es mucho más compleja de digerir y así no se absorbe todo el carbohidrato de forma mucho más lenta. Sería el equivalente de tomar pasta integral sin que realmente lo sea. Cuando esté cocinada, es aconsejable que se guarde en la nevera unas 10 o 12 horas aproximadamente ideal para que se forme ese almidón resistente tipo 3, que entre otras cosas también actúa como fibra y no se absorbe por completo. Esta tendrá un efecto prebiótico y la glucosa se elevará más lentamente proporcionando más energía de forma más sostenida. En el momento de tomarla, si se puede, la mejor opción es incorporar una fuente de verduras, tomate, berenjenas, alcachofas o brócoli porque la fibra enlentece mucho la absorción de carbohidratos y, principalmente, se debería sustituir la pasta de trigo por otras de pseudocereales, de quinoa, de trigo sarraceno que no tienen gluten o de lenteja roja que cuenta con un extra de proteínas.

La pasta en una dieta antiinflamatoria

Una de las preguntas que más se repiten es si se puede tomar pasta en una dieta antiinflamatoria. La nutricionista Sandra Moñino tiene la respuesta. Realmente sí, pero no cualquiera. Ella escoge como mejores opciones la de guisantes, garbanzos, lenteja y trigo sarraceno. La experta en nutrición índica que en la etiqueta debe mostrar que la harina debe ser igual del ingrediente que sea, en uno de los casos garbanzo. Por ello, de esta forma e incluyendo verduras, proteínas y grasas, se conseguirá un plato muy completo y perfecto para tomar en cualquier comida.

La dieta antiinflamatoria se basa en elegir alimentos que ayuden a reducir la inflamación crónica del organismo. Prioriza frutas y verduras frescas, especialmente las ricas en antioxidantes; grasas saludables como el aceite de oliva, aguacate y frutos secos; y fuentes de proteína magra como pescado azul, legumbres y tofu. También fomenta el consumo de cereales integrales y especias como cúrcuma y jengibre. Al mismo tiempo, limita alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos, harinas refinadas y grasas trans. En conjunto, es un estilo de alimentación que favorece el bienestar general, mejora la energía y puede ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la inflamación.

Esta es la pasta que construye masa muscular

El doctor Romero apunta que existe un tipo de pasta que construye masa muscular y que aporta grandes beneficios para la salud. Esta puede bajar la glucosa a largo tiempo y es más saciante. La convencional de trigo es buena si se acompaña de un buen entrenamiento en el que se gastará mucha energía y es un acierto reponer carbohidratos. Igualmente, esta es menos saciante, sube la glucosa debido a su alto porcentaje en almidón.

La pasta integral, por su parte, sí que aporta más saciedad y es una buena opción nutricional. Pero las calorías, las proteínas y los hidratos son similares a la normal. La favorita para el doctor es la de legumbres porque tiene más proteína vegetal y fibra.

