Día de Star Wars en Torre Sevilla: toda la programación del centro comercial durante el fin de semana

El centro comercial Torre Sevilla acogerá, este fin de semana, diferentes actividades temáticas entre las que destaca una jornada dedicada a Star Wars y una masterclass sobre estilismo en Feria de Abril por Carlos Lancha. A esta oferta se les suma la apertura de sus tiendas durante todo el fin de semana, incluyendo los domingos, y el ya conocido servicio de picnic para disfrutar del take away en el Parque Magallanes, que estará operativo los sábados y domingos y festivos de apertura.

Gracias a su inclusión en la Zona de Gran Afluencia Turística, tanto sevillanos como visitantes podrán disfrutar de sus tiendas, restaurantes y espacios de ocio todos los días de la semana, facilitando las compras durante la preferia y la temporada turística.

Día de Star Wars

Para arrancar este mes especial, Torre Sevilla ha programado un fin de semana temático con actividades que combinan entretenimiento familiar y experiencias pensadas para la Feria de Abril y el Día de la Madre.

El 4 de mayo es reconocido mundialmente por los fans de la saga como el Día de Star Wars, gracias al célebre juego de palabras "May the 4th be with you". Para adelantar la celebración, el centro acogerá el sábado 3 de mayo, junto con Fnac Torre Sevilla y HoloRed Estelar, una serie de actividades interactivas.

Desde las 17:00 horas, los más pequeños podrán aprender a hacer figuras de origami inspiradas en la galaxia, seguido por un taller de espadas láser a las 18:00 h. A las 19:00 h, personajes icónicos de la saga recorrerán el centro comercial, ofreciendo un momento perfecto para capturar recuerdos con los visitantes. Todos los talleres serán de acceso libre hasta completar aforo y están recomendados para mayores de 8 años.

Día de la Madre

El domingo, Torre Sevilla propone un plan especial para madres e hijas en clave de feria. El reconocido estilista y creador de contenido Carlos Lancha, experto en moda y protocolo, ofrecerá a las 12:30 h en La Plazoleta una masterclass sobre “Looks para el Pescaíto” con la que se podrán definir los outfits más recomendables para la noche especial del próximo lunes en la que los sevillanos darán la bienvenida a la Feria de Abril. Durante la sesión, los asistentes aprenderán sobre maquillaje, peluquería, psicología del color, tipos de rostro, estilismo y protocolo, con una demostración en directo. Además, la actividad incluirá un recorrido guiado por tiendas del centro acompañado de personal shopper. Las plazas son limitadas y la inscripción puede realizarse en el Punto de Información o llamando al teléfono 649 73 78 25.

Compras, gastronomía y cultura

Torre Sevilla se ha consolidado como un punto estratégico en Sevilla con una amplia oferta de tiendas, gastronomía y espacio cultural gracias a establecimientos como Primark, H&M, Mango y FNAC o CaixaForum.

En el ámbito gastronómico, ofrece opciones para todos los gustos con restauranteslocales e internacionales como Starbucks, Burger King, Taco Bell y Tony Roma’s. Este mes, los visitantes podrán disfrutar del servicio de picnic en el Parque Magallanes, unaexperiencia perfecta para aprovechar el buen tiempo en Sevilla y disfrutar del take away junto al Guadalquivir.

Además de su zona comercial, Torre Sevilla propone planes culturales en CaixaForum, espacios de ocio como la bolera y parques infantiles, y experiencias como la visita a la Terraza Mirador Atalaya, con vistas panorámicas de la ciudad, cuyas entradas pueden reservarse en www.atalayatorresevilla.com. Para mejorar la accesibilidad, el centro cuenta con servicio de alquiler de coches, puntos de recarga para vehículos eléctricos y tres horas de parking gratuito de 10:00 a 00:00 h.