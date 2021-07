Balada triste de Townes Van Zandt

Ethan Hawke le dio vida de ficción en su reciente Blaze, biopic indie del malogrado cantautor de culto Blaze Foley. Ambos coincidieron por los caminos y bares de Texas, ambos compartieron tragos, golpes y ese malditismo de los grandes poetas inadaptados. De él ha dicho Steve Earle que es el mejor compositor de canciones norteamericano, por encima de Bob Dylan. Es posible.

El tiempo ha engrandecido la figura y el legado de Townes Van Zandt (1944-1997), autor de canciones memorables como If I needed you, Waiting around to die, Pancho and Lefty, Rex’s blues, Kathleen, For the sake of the song o Flyin’ shoes que se popularizarían en las voces de Emmylou Harris, Willie Nelson o Cowboy Junkies, también en la suya, cálida, herida y melódica.

En Canal Arte en español puede verse hasta final de mes un hermoso documental (Be Here to Love Me: A Film About Townes Van Zandt) que recorre la vida de este cantautor de cantautores y poeta de la pérdida, un tributo de tono elegíaco que rinde homenaje a sus canciones tristes y melancólicas y recorre los hitos, discos, desapariciones y accidentes de su vida y su carrera con abundante material de archivo, desde los días en los que cambió el bienestar familiar por la música y la bohemia, a los brotes de la enfermedad mental que le hizo adentrarse en esa zona oscura que conduce a las adicciones múltiples y los coqueteos con el suicidio después de unas fatídicas sesiones de electroshock.

Amigos como Kris Kristofferson o Guy Clark, sus hijos, esposas, hermana y algunos colaboradores y admiradores del mundo de la música country-folk norteamericana recuerdan la valía de sus canciones y el peculiar carácter sereno, lúcido y autodestructivo del personaje, algo que él mismo se encarga de demostrar en las muchas entrevistas de distintas etapas que se conservan, que junto a algunas actuaciones en vivo, algunas truncadas por sus conocidas espantadas y derivas, conforman la materia prima de este emocionante documental.

Los últimos buscadores de trufas

En los bosques del norte de Italia perviven los últimos rastreadores de trufas blancas de Alba, aromático oro del subsuelo húmedo que se paga a precios estratosféricos para satisfacer los paladares más exquisitos y los menús más exclusivos de la alta cocina internacional. Tipos que preservan los secretos de su oficio ancestral, capaces incluso de llevárselos a la tumba antes que venderlos al mejor postor o intermediario. Ancianos achacosos, tipos raros, sabios y solitarios, los últimos buscadores de trufas cuidan a sus perros como si fueran sus propios hijos, se zafan de sus mujeres para salir a buscar en mitad de la noche o simplemente han decidido retirarse sin pasar el testigo.

Son los protagonistas de Cazadores de trufas (Movistar+, VOD), documental avalado por Luca Guadagnino en el que Dweck y Kershaw (The last race) ponen en situación a sus protagonistas para crear con ellos una leve ficción en paralelo en la que el rastreo solitario, las conversaciones con sus perros, el mundillo y el mercado alrededor de la trufa y un puñado de canciones en amable contrapunto hacen de este documental un delicioso acercamiento a unos modos de vida en vías de extinción al tiempo en que acompañamos esa agitación que, cámara corporal mediante, simula los ojos, el hocico y las patas que desentierran el más preciado tesoro.

La última ganadora del Oscar se asoma al patio

Hasta dos oportunidades tienen, hoy jueves 22 y el sábado 24 (22:15h.), de recuperar en el cine de verano de la Diputación la última ganadora del Oscar, Nomadland, que también dio la estatuilla a su directora Chloe Zhao y a su protagonista Frances McDormand. Una cinta que busca en los rincones perdidos del alma norteamericana sus esencias libertarias y su retrato de los personajes anónimos que han sufrido en sus carnes las sucesivas crisis económicas y las nuevas derivas de precariedad del neocapitalismo.

Los nómadas de Zhao responden a una doble condición de marginación: la que los ha expulsado de sus casas y lugares de trabajo, desmantelados en sucesivas oleadas, y la que los constituye como comunidad itinerante y solidaria que ha hecho de la ruta un camino de empleo temporal y una forma de vida al aire libre y en contacto con la naturaleza que remite a los pioneros de la nación y a un cierto esencialismo trascendental.

El (re)estreno de la semana: Gomorra

Cada vez se acorta más el tiempo para los reestrenos como nueva estrategia de atracción a las salas, y buena prueba de ello son los apenas 13 años que han pasado desde la llegada de Gomorra, el filme de Matteo Garrone basado en el libro de Roberto Saviano, y esta repesca que, restauración en 4K mediante, nos vuelve a acercar a la cruda realidad y los rituales de la mafia napolitana y sus redes de criminalidad, extorsión, violencia y muerte con implacable realismo.