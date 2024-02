Ocho dulces típicos de Cuaresma que tienes que probar si vienes a Sevilla

La Cuaresma es un periodo del año propio de la religión cristiana que está destinado a prepararse espiritualmente para la fiesta de Pascua. Llevado a la práctica, se trata de un espacio de tiempo de 40 días en los que se debe orar y ayunar y que acaba cuando lo hace la Semana Santa.

Durante estas jornadas es habitual que en muchas ciudades se preparen comidas y dulces típicos de esta fecha del año, que para este 2024 se extiende desde el miércoles, 14 de febrero, al jueves, 28 de marzo.

Sevilla, con sus eventos, su idiosincrasia y su particular gastronomía no iba a ser menos. Por eso durante la primavera es usual que muchas cafeterías y bares de la ciudad ofrezcan en su carta las tradicionales torrijas o pestiños, que el resto del año es más difícil degustar, pero estas no son las únicas opciones. Aquí hay una lista de ocho dulces habituales en Cuaresma de los que puedes disfrutar si estás por Sevilla:

Torrijas

Las torrijas son el postre más emblemático de la Semana Santa sevillana y del periodo de Cuaresma. Este dulce, muy tradicional en las casas sevillanas, se elabora a partir de un pan de torrija similar al pan de molde (originalmente se hacían con pan duro), huevo, vino blanco y miel.

Hay otra versión de las mimas que se elabora con leche y canela y entre las personas naturales de Sevilla no hay forma de ponerse de acuerdo en cuál de las dos opciones es la que gusta más.

Pestiños

Al igual que las torrijas, se trata de un dulce que se consume especialmente en Semana Santa aunque cada vez es más habitual poderlo degustar en otras épocas del año.

Se elaboran con una masa dulce hecha de harina, aceite de oliva, vino blanco, anís y ajonjolí. La masa se corta en circulitos, se les da forma y se fríen en aceite y se rocían con miel caliente o con azúcar y canela. Ya en la obra de Francisco Delicado, La Lozana Andaluza, de 1528, la protagonista de la historia aparece comiendo pestiños con su amigo, Rampín.

Flores fritas

La receta de flores fritas para Semana Santa es originaria del Campo de Calatrava, en Ciudad Real, pero su preparación se ha extendido por toda España.

Su forma evoca a la peculiar Flor de Lis que representaba a la Orden de Calatrava, una de las más importantes de Castilla en la Edad Media. En la actualidad, esta preparación recibe el nombre de “flores fritas manchegas” o “flores dulces extremeñas”.

En el caso concreto de Sevilla hay quienes llaman “rosas” a los moldes con el que se elaboran, que están hechos de metal y que se han de meter en el perol o sartén donde se echa la masa, con el aceite ya caliente. La masa es parecida a la del pestiño, pero debe ser más ligera para que se adhiera con facilidad a dicho molde y luego se pueda desprender de él. Se terminan bañándolas en miel.

Mantas doblás

Uno de los dulces más originales que se pueden encontrar en Cuaresma en la provincia de Sevilla y que es de sabor muy similar al de las flores y a los pestiños. Los hacen en distintas poblaciones e incluso reciben varios nombres como gañotes, abuelas o emboques.

Su nombre se debe a que son trozos de masa muy finos que se van doblando al freírse. En algunas casas se pueden aromatizar con un poco de vinagre. Diversos estudios sobre su origen sitúan a las mantas doblás en la zona del Aljarafe sevillano, concretamente en la zona de Valencina, Castilleja de la Cuesta y Salteras.

Leche frita

La leche frita es un tipo de dulce cuyo origen no se conoce, aunque se ha extendido por toda España y es muy típico comerlo en restaurantes de Sevilla. Tiene un aspecto similar al de las torrijas pero en realidad se trata de una masa elaborada con harina, leche, canela y limón que se pasa por huevo, se fríe y se espolvorea con azúcar y canela. Cuando se va a freír la masa se suele cortar en cuadrados, por eso pueden parecer torrijas.

Poleá

La poleá es una receta típica de la cocina andaluza, especialmente de la zona de Sevilla, Huelva y Cádiz, que consiste en una variante dulce de las tradicionales gachas. Sus orígenes se remontan al periodo andalusí, ya que se tiene constancia de su mención por parte del poeta Ibn Razin al-Tuyibi.

Llevan, entre sus ingredientes, leche, harina, limón, canela y anís y se suelen adornar con trozos de pan frito.

Roscos fritos

Los roscos de Semana Santa consisten en un postre con forma de rosquilla, hecho a partir de una masa fritaque se espolvorea con azúcar. Lo peculiar de esta masa es que se elabora con anís, clavo, canela, limón o naranja para darle sabor y aroma.

Esta receta es típica de la gastronomía andaluza, aunque su verdadero origen está vinculado a la cocinaárabe, aunque inicialmente tenía una forma circular, como la de un buñuelo. Con el avance de los siglos la receta árabe en Al-Ándalus fue cambiando y mejorando, y se introdujo el agujero central para facilitar que la masa se friera más por el centro y evitar así que esta parte no quedara demasiado cruda.

Huesos de santo

Posiblemente su origen se encuentre en Valenciapero se han extendido a otros lugares como Sevilla que son especialmente habituales en el periodo de Cuaresma. Aunque hay quienes sostienen que es postre típico del Día de los Difuntos. Se tiene constancia de que proviene de la época Andalusí y se elaboran con almendras, azúcar, zumo de limón y colorantes, por lo que resultan especialmente dulces.