Estos son los dulces más típicos de Sevilla que tienes que probar si visitas la ciudad

Visitar Sevilla y no probar sus famosas tapas es como haber pisado la ciudad y no haber visto la Giralda. Aunque la hispalense sea famosa por sus emblemáticos monumentos y su rica gastronomía así como por su cultura, también hay algo que destaca en ella pero que suele pasar más desapercibidos: sus dulces típicos. La mayoría de ellos se elaboran en los pueblos de la provincia y aunque haya algunos muy famosos, como los mantecados y polvorones de Estepa, hay otros que no son tan conocidos pero que están igual de deliciosos. Si quieres visitar Sevilla y llevarte un buen recuerdo en tu paladar, estos son algunos de los dulces que no debes dejar de probar:

Piñonate

Se trata de un dulce típico de convento elaborado desde hace siglos por las monjas clarisas que en Sevilla tiene mucha fama, especialmente en las ferias, ya que se vende en muchos de sus puestos. Su receta original se hace a base de piñones y azúcar con agua para formar una pasta, parecida al caramelo, que recubre el fruto seco. En la actualidad se han introducido variaciones con otros frutos secos como los anacardos o las almendras.

Tortas de aceite

Las tortas de aceite nacieron originalmente en el obrador de Inés Rosales y Concepción Cansino, en el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta, aunque ahora se ven en otros obradores y por muchas ciudades de España exportadas desde Sevilla. Cuando estas dos mujeres las crearon las vendían transportadas en canastos de mimbre. Están hechas con una fina masa a la que recubren de azucar y que tiene toques de ajonjolí.

La ‘Torta de aceite’, un alimento artesanal y de origen árabe

Mostachones de Utrera

Aunque nacen en la localidad de Utrera, actualmente se pueden encontrar por toda la provincia de Sevilla. Se trata de un bizcocho redondo y plano que se sirve en papel de estraza y que está hecho a base de harina, huevo, canela y azúcar. También suelen estar espolvoreados con azúcar.

Yemas de Écija

Yemas El Ecijano es un producto tradicional y elaborado artesanalmente a partir de yemas de huevo y azúcar. Aunque su receta original sigue siendo todo un misterio lo cierto es que se ha convertido en el dulce por autonomasía de la ciudad de las torres. Es posible adquirirlas en su establecimiento ubicado en el centro histórico de Écija.

Yemas El Ecijano / hechoenandalucia.net

Torta inglesa de Carmona

La torta inglesa de Carmona se ha convertido en uno de los dulces tradicionales de Sevilla que se puede adquirir en las confiterías de la localidad y en el torno del convento de las monjas clarisas.

Aunque hay algunas teorías sobre su procedencia, no hay ninguna confirmada al 100%.

El dulce está compuesto de una base de bizcocho relleno de cidra y recubierta de hojandre, todo ello espolvoreado con azúcar glass y canela. La canela la ponen de tal forma que genera un dibujo sobre la torta que muchos asocian con la bandera británica. Aparte de la receta original han surgido variedades en los últimos años como la torta rellena de nata, de Nutella o de Kinder. Si pasas por Carmona no puedes irte sin probar este manjar.