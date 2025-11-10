Ellas y el Rock, el festival solidario en favor de Amama que busca visibilizar a las mujeres en el rock

Los próximos 14 y 15 de noviembre el municipio sevillano de La Rinconada acogerá el festival Ellas y el Rock, un encuentro organizado por la Asociación Cultural Musical La Vega Rock, con el patrocinio de Diputación de Sevilla y la colaboración del ayuntamiento de la localidad.

Durante dos jornadas este pueblo pondrá el foco en dar visibilidad a la mujer en el mundo del rock con diferentes actividades dirigidas a ellas y a este género musical. Todos los beneficios que se obtengan de esta doble cita irán destinados a diferentes organizaciones y colectivos sociales como Amama, Asociación 1001 Sonrisas y Afadi. El delegado de Fiestas Mayores, Rafael Reyes, que ha acompañado a la asociación en la presentación del cartel, ha referido que “la cultura rockera y la acción social se dan la mano en un festival con cartel íntegramente femenino y que será todo un éxito”.

Doble jornada

El encuentro dará comienzo el viernes, 14 de noviembre, con la proyección del documental Ellas son eléctricas en el Valhalla Rock Bar de La Rinconada. Este documental rescata la historia de las pioneras del heavy metal femenino en España, mujeres que abrieron camino en un terreno dominado por hombres. A la proyección le seguirá un debate y una mesa redonda con voces femeninas de la escena musical, “un espacio necesario para reivindicar la igualdad, reconocer los logros alcanzados y visibilizar los desafíos que aún persisten en el rock”, han explicado en la presentación desde la asociación.

El día 15, sábado, el municipio acogerá un gran concierto con algunas de las formaciones más potentes de la escena musical nacional. El encuentro tendrá lugar en el recinto ferial El Abrazo a partir de las 13:00 horas. El precio de las entradas para poder asistir a la jornada musical es de 10 euros por persona, aunque también existe una fila 0, es decir, una aportación sin acceso para poder colaborar con la causa que tiene un coste de 5 euros y que solo se podrá aportar a través de la venta online.

El 100% de los beneficios obtenidos con el festival Ellas y el Rock irán destinados a las tres asociaciones mencionadas: FADI, AMAMA Sevilla y Asociación 1001 Sonrisas. En esta ocasión el festival contará con las siguientes artistas y bandas femeninas:

Rockin’ Ladies

Kaelis

Bloodhunter

KoveN

Aracne

Las entradas para poder asistir a este evento se pueden adquirir a través de la página web de Wuotick, o en los puntos de venta habilitados en el Valhalla Rock Bar o en Metrópolis Coleccionismo. Ellas y el Rock se consolida así como festival benéfico donde el rock, la inclusión y la solidaridad se unen en un mismo escenario, una cita imprescindible para los amantes de la música con alma y compromiso.