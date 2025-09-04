Cómo enrolarte en barcos históricos

Viajar en barco gratis por las ciudades más icónicas de la costa este de EE.UU: Nueva York, Boston o Miami ya es un gran plan. Si además la navegación es a bordo de naves históricas, el plan se convierte en una aventura. La Fundación Nao Victoria facilita hacer realidad este sueño de muchos. El Galeón Andalucía comenzará una nueva gira por Estados Unidos y está formando su tripulación.

Despertar cada día con el sonido del mar, aprender a izar velas, descubrir puertos increíbles y compartir historias con gente de todo el mundo. Cada día es un descubrimiento. Más que un voluntariado, es una aventura que te conectará con personas de diferentes culturas y te dejará recuerdos y amigos para toda la vida.

La Fundación Nao Victoria abre su convocatoria de voluntariado internacional, dirigida a todas aquellas personas dispuestas a vivir la aventura de sus vidas. No necesitas experiencia previa: solo ganas de aprender, espíritu aventurero y actitud positiva. Si además cuentas con visado para trabajar en EE.UU. o nacionalidad americana, tendrás un punto extra a tu favor para embarcarte en esta travesía única.

“No necesitas tener experiencia previa en el mar. Aquí lo que más valoramos son las ganas, la actitud y la ilusión de vivir algo único”, comenta el capitán del Galeón Andalucía, Miguel Ángel Cuesta.

Mientras que el Galeón Andalucía hará una gira por la costa este de EE.UU, la Nao Santa María, la Nao Victoria y el Pascual Flores harán giras por Europa y Reino Unido además de visitar Irlanda y grandes ciudades.

“Me subí al barco sin saber muy bien a qué iba... y me bajé con amigos de medio mundo y con recuerdos que no cambiaría por nada”, cuenta Marina, una voluntaria que repite por tercer año.

Mayor de edad, con ganas de algo diferente y listo para salir de la rutina: esta es tu oportunidad. Viajarás, aprenderás, te enfrentarás a nuevos desafíos y formarás parte de un proyecto que muy pocos tienen el privilegio de vivir.

Solo tienes que visitar nuestra web www.fundacionnaovictoria.org, ir al apartado “Voluntariado” y rellenar el formulario de inscripción. No te llevará más de tres minutos. Una vez recibido, el equipo se pondrá en contacto contigo si eres seleccionado para vivir la mayor aventura de tu vida.

La experiencia incluye alojamiento a bordo, formación, comidas y, sobre todo, la oportunidad de vivir algo que muy pocas personas en el mundo han experimentado. Lo que empieza como un “quiero probar” puede convertirse en la experiencia que recuerdes para siempre.