Los esmaltes de uñas de ORLY que necesitas si eres celíaca

La onicofagia es el nombre que se le da a la costumbre de morderse las uñas, un problema que se acentúa para aquellas mujeres celíacas o con intolerancia al gluten al pintar sus manos con esmaltes realizados con gluten. Por ello, la firma norteamericana ORLY pone de relieve la importancia de estos esmaltes gluten free, siendo pioneros en el sector y ofreciendo todos los productos de su catálogo libres de gluten: “Obviamente no todas las mujeres con celiaquía o intolerancia presentan algún problema en caso de morderse las uñas y no usar esmaltes libres de gluten, pero como siempre decimos, mejor es prevenir y no tentar a la suerte, hay muchas chicas que padecen alergias repentinas y puede ser debido a esto, ya que no olvidemos que hay quienes usan trazas, almidones o aceites de germen de trigo”, confirma el Brand manager de la firma Andrés Martín.

Las posibilidades de reacción al gluten en manos y uñas cuentan con un nivel de riesgo medio pero sí puede provocar daños en este tipo de personas. Por ello, las lacas de la marca ORLY, además de no contener gluten también se encuentran libres de DBP, formaldehido, tolueno, alcanfor, tripolifosfato de sodio TPP, mequinhol MEHQ, resina de formaldehido, parabenos e ingredientes de origen animal.

Estas lacas de uñas ofrecidas por la firma son una de las opciones más saludables para nuestras uñas, contando además con una gran variedad tanto de texturas como de tonalidades para que morderte las uñas y ser celíaca no vuelva a ser nunca un problema para tu organismo al no contar con esta proteína en su composición.