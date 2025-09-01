Feria de Utrera 2025: cuándo se celebra esta fiesta declarada de Interés Turístico en Andalucía

El próximo jueves. 4 de septiembre, a medianoche, dará comienzo la Feria de Utrera, una de las más relevantes de toda la provincia de Sevilla que ha sido considerada Fiesta de Interés Turístico en Andalucía. Durante cuatro días el pueblo se volcará con una de sus mayores fiestas en la que habrá diferentes actuaciones y espectáculos en honor a este evento.

Los orígenes de esta feria, al igual que la mayoría de ellas, están vinculados a una primitiva feria del ganado anual que acompañaba a la tradicional romería local, la de la Virgen de Consolación. Con el paso de los años, esta nueva tradición deviene en una de las ferias más atractivas de la provincia de Sevilla y un importante acontecimiento dentro de su calendario festivo del sur de España, al hacer coincidir su celebración con la de las fiestas patronales.

Del 5 al 8 de septiembre de 2025 el pueblo sevillano de Utrera vivirá sus días grandes en medio de un ambiente festivo que atrae a miles de personas de todos los alrededores e incluso de otros lugares de España. Y es que Utrera no solo destaca por su belleza y su historia, sino por ser una de las cunas más importantes del flamenco en Andalucía.

Entre los actos que se celebran en la localidad pueden encontrarse desde festejos taurinos hasta paseos a caballo, conciertos, concursos y actuaciones de flamenco, como corresponde a una ciudad que ha visto nacer a varios artistas consagrados como Fernanda y Bernarda de Utrera, Bambino, y Gaspar de Utrera, a quienes se suman cantaores más recientes y contemporáneos como Rafael de Utrera.

Programa de la Feria de Utrera 2025

Jueves, 4 de septiembre

La noche del 4 tendrá lugar el tradicional alumbrao y la noche del pescaíto de la mano de la actuación de Erika Leiva a las 23:30 horas en la Caseta Municipal. A las 00:30 horas del ya día 5 actuará en el mismo lugar el coro del Centro de Día de Mayores.

Viernes, 5 de septiembre

16:00 horas: actuación Luces del Alba en la Caseta Municipal.

18:00 horas: actuación Utrera al compás por bulerías en la Caseta Municipal.

19:00 horas: corrida de toros en la Plaza de Usos Múltiples.

00:30 horas (ya día 6): actuación de Cantores de Híspalis.

Sábado, 6 de septiembre

16:00 horas: grupo Salma flamenco fusión

18:00 horas: actuación Centro Cultural Andaluz García Lorca.

01:00 horas (del día 7): actuación Una y nos vamos

Domingo, 7 de septiembre

16:00 horas: actuación La Flamenkería

18:00 horas: actuación academia Rocío Palacios

01:00 horas: concierto María Toledo

El recinto ferial de Utrera es uno de los más importantes de la provincia de Sevilla. Se encuentra ubicado en las proximidades del parque de Consolación y alberga una notable cantidad de casetas gestionadas por diferentes peñas y asociaciones. Una de las principales características de esta feria es que la gran mayoría de estas casetas son públicas, así que no existen grandes dificultades a la hora de disfrutar de ellas y degustar algunos de los productos típicos que ahí se ofrecen.

Además, el lunes 8 de septiembre, la ermita de la Virgen de Consolación permanece abierta durante todo el día y toda la noche para recibir a todo aquel que peregrine hasta ella para visitar la imagen de la patrona.