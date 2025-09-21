El Festival del Chicharrón vuelve a Sevilla con su segunda edición: fecha y lugar

El Parque de Magallanes será, por segundo año consecutivo, el escenario del Chicharfest, la feria del chicharrón organizada por Chichardos. La cita se celebrará del viernes 14 al domingo 16 de noviembre de 2025, con un horario de 12:00 a 00:00 horas el viernes y el sábado, y de 12:00 a 20:00 horas el domingo.

En esta segunda edición, el festival reunirá a hasta diez artesanos —aún por confirmar—, quienes presentarán su propia versión de este popular producto. Junto a la oferta gastronómica, el evento contará con un programa de actividades que repetirá la fórmula del pasado año: conciertos, actividades infantiles y un concurso para elegir el mejor chicharrón.

La primera edición, celebrada en noviembre de 2024, fue todo un éxito de asistencia y participación, consolidando la cita en el calendario gastronómico de la ciudad. La organización destaca que “Sevilla, cuna de sabores y tradiciones, se prepara para celebrar la segunda feria dedicada a uno de sus manjares más emblemáticos: el chicharrón”, subrayando que el evento no solo busca poner en valor este plato tan arraigado en la cultura local, “sino también impulsar la economía local, ofreciendo a productores, artesanos y restauradores una plataforma para mostrar sus productos y atraer a nuevos clientes”.

Además, desde la organización recuerdan que Sevilla se distingue por sus celebraciones y eventos, y ahora suma a su agenda esta feria gastronómica que consideran “una cita ineludible para los amantes de la buena comida, que podrán degustar diferentes variedades de chicharrón”. El objetivo, remarcan, es claro: “impulsar y promocionar un producto que forma parte de nuestra identidad gastronómica y fortalecer un sector clave para la ciudad como es la restauración”.

La web oficial de Chicharfest ya muestra las fechas actualizadas para este 2025 y mantiene abierta la inscripción para quienes deseen participar en las diferentes parcelas del recinto.