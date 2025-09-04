Loquillo, India Martínez y muchos otros cantantes en el primer festival de Insólito en Sevilla

Con la llegada del nuevo curso cultural se inaugura Insólito, un nuevo festival que promete transformar las tardes y noches de Sevilla con música, humor y gastronomía desde el mes de septiembre y hasta mayo del próximo año. Impulsado por Green Cow Music, el proyecto llenará teatros, salas y espacios singulares con artistas de proyección nacional e internacional, además decreadores locales, en una propuesta pensada para todos los públicos.

Así, la cita arranca este mes de septiembre con tres conciertos de reconocidas figuras del panorama musical: Loquillo, que actuará en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo(CAAC), el australiano Xavier Rudd, que lo hará en la sala Pandora Sevilla, y la cordobesa India Martínez, que se subirá al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).

Conciertos en septiembre

El pistoletazo de salida de este festival multidisciplinar será el 20 de septiembre con Loquillo, que actuará en Sevilla dentro del Ciclo Pop CAAC en colaboración con Insólito. Lo hará con la gira Corazones legendarios: Grandes clásicos en vivo, que el artista acaba de iniciar el pasado mes de agosto y con la que repasa los momentos más brillantes de sus 47 años de carrera. Este concierto se celebrará unos días antes del lanzamiento de su nuevo disco de colaboraciones, que cuenta con nombres como Dani Martín en el tema“Feo, Fuerte y Formal”, Manolo García en “El Rompeolas”, Leiva y Rubén Pozo en “Rock & Roll Star”, Coque Malla en “Besos robados”o Nat Simons en “Cruzando el paraíso”, junto a otros artistas destacados del rock y pop español. De este modo, Loquillo vuelve a su rock & roll esencial con este doble álbum, con el que podrán disfrutar de sus míticas versiones el día 20, a las 21.00 horas, en el CAAC.

Por su parte, el 24 de septiembre, el cantante, multi instrumentista y compositor Xavier Rudd recalará en Pandora Sevilla con su inconfundible propuesta musical. El australiano, una de las figuras más reconocidas del roots y el folk contemporáneo, llega con el nuevo EP Where To Now, del que ya se conocen tres singles (“Where To Now”, “Morning Birds” y “Shake It”) y que se lanzará el próximo día 10. Así, traerá a Sevilla un espectáculo renovado que incorpora a Lisa Purmodh como segunda multi instrumentista, ampliando la riqueza sonora de un show en el que conviven loops en vivo-grabaciones de sonidos que se repiten y se superponen en tiempo real-, paisajes sonoros envolventes y un mensaje de fuerte compromiso social y ambiental,que es sello de identidad del artista, y que se podrá disfrutar a partir de las 21.00 horas, el miércoles 24, en Pandora Sevilla.

Por último, India Martínez cerrará la primera tanda de conciertos de Insólito el 27 de septiembre en el Auditorio FIBES (también a las 21.00 horas), presentando Aguachile, su décimo álbum, en el que la artista mezcla su raíz flamenca con la música de México. El disco se ha grabado entre México, Miami y España eincluye colaboraciones con Ángela Aguilar, La Adictiva y Edén Muñoz. Para el directo, India combina estos nuevos temas con sus grandes éxitos como “Vencer al amor”o “La Gitana”, ofreciendo un show intenso, lleno de emoción, mestizaje y fuerza, que celebra lo mejor de los dos mundos musicales.

Avance del resto de la programación

Insólito continuará hasta el mes de mayo ofreciendo diversas propuestas culturales. En octubre el festival estrenará Lolailand, la fiesta rumbera que tomará el Puerto de Sevilla los días 18 y 25 con artistas como Maite Vende Cá, José El Francés y Enrique Heredia ‘Negri’ (día 18), y Azúcar Moreno, Jere y Taino de Los Chunguitos y Sara de Las Chuches (sábado 25), junto al directo del grupo El duende callejero, que actuará el 25 de octubre en Cartuja Center CITE.

En noviembre la música llegará de manos de Mala Rodríguez (día 8 en la Sala Pandora); de Marina Carmona, que estará con su estilo ecléctico y poliédrico el 14 de noviembre en Sala X; del jerezano José Mercé, que actuará en el Cartuja Center el día 20, y del pianista cubano Chucho Valdés, que lo hará el 24, también en Cartuja Center CITE. Se sumará ese mes el humor del dúo Siegfried & Joy (25 de noviembreen Cartuja Center CITE).

Ya en 2026,el festival contará con la cómica Patricia Galván (7 de enero de 2026 en Auditorio Cartuja), el indie pop de La Bien Querida, en la Sala Custom,el 10 de enero; Laura Gallego presentará su nuevo espectáculo, La última folclórica, en el Cartuja Center CITE el 18 de enero; el grupo Antílopez visitará también el Cartuja Center CITE el día 24; el italiano Andrea Vanzollevará su música de cine al Auditorio Cartuja el 16 de febrero, y Leire Martínez lo hará en Pandora Sevilla el 18 de abril. Las entradas para todos los espectáculos confirmados están ya disponibles en la web de Insólito.