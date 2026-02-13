Fibes acoge el Foro Internacional de Desarrollo Rural

La segunda jornada de FIDER; el Foro Internacional de Desarrollo Rural se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y promete ser una cita imprescindible para profesionales, instituciones y expertos del sector. Durante esta jornada habrá mesas dedicadas a ámbitos clave como la sanidad, la tauromaquia y diversas mesas internacionales con la participación de representantes y expertos procedentes de Kenia, Costa Rica y Colombia.

El programa incluirá la intervención de ponentes de primer nivel, entre los que destacan figuras como José Ignacio Cubero Salmerón y Arancha Rodríguez, entre otros expertos de reconocido prestigio. Las jornadas son un punto de encuentro internacional sobre desarrollo rural ibérico