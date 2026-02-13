Fibes acoge el Foro Internacional de Desarrollo Rural
Hoy viernes 13 de febrero se celebra la segunda jornada de este encuentro
La segunda jornada de FIDER; el Foro Internacional de Desarrollo Rural se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y promete ser una cita imprescindible para profesionales, instituciones y expertos del sector. Durante esta jornada habrá mesas dedicadas a ámbitos clave como la sanidad, la tauromaquia y diversas mesas internacionales con la participación de representantes y expertos procedentes de Kenia, Costa Rica y Colombia.
El programa incluirá la intervención de ponentes de primer nivel, entre los que destacan figuras como José Ignacio Cubero Salmerón y Arancha Rodríguez, entre otros expertos de reconocido prestigio. Las jornadas son un punto de encuentro internacional sobre desarrollo rural ibérico
También te puede interesar
Lo último
Campus UPO
Contenido ofrecido por Eurostars Torre Sevilla 5*
Contenido Patrocinado