Fibes acoge el Foro Internacional de Desarrollo Rural

Hoy viernes 13 de febrero se celebra la segunda jornada de este encuentro

Participantes en el Foro Internacional de Economía Rural
Participantes en el Foro Internacional de Economía Rural / M. G.

13 de febrero 2026 - 13:13

La segunda jornada de FIDER; el Foro Internacional de Desarrollo Rural se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y promete ser una cita imprescindible para profesionales, instituciones y expertos del sector. Durante esta jornada habrá mesas dedicadas a ámbitos clave como la sanidad, la tauromaquia y diversas mesas internacionales con la participación de representantes y expertos procedentes de Kenia, Costa Rica y Colombia.

El programa incluirá la intervención de ponentes de primer nivel, entre los que destacan figuras como José Ignacio Cubero Salmerón y Arancha Rodríguez, entre otros expertos de reconocido prestigio. Las jornadas son un punto de encuentro internacional sobre desarrollo rural ibérico

