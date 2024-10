La Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Andalucía entregan los premios del certamen ‘Enseñamos a leer’ Andalucía, Ceuta y Melilla

Conseguir que el alumnado de Andalucía, Ceuta y Melilla lea más y mejor y apoyar a los docentes en esta labor. Esa es la principal misión de los premios de las VI edición ‘Enseñamos a Leer’, un certamen organizado por la Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a Planeta Formación y Universidades, que busca fomentar el hábito lector entre los más jóvenes y visibilizar los nuevos proyectos docentes que se están llevando a cabo en las aulas de Andalucía, Ceuta y Melilla para mejorar la comprensión lectora y la creatividad de los alumnos.

La entrega de premios se ha celebrado en el Espacio Hermanos Machado de la Feria del Libro de Sevilla, y ha contado con la presencia del Director General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, Manuel Jesús Sánchez Hermosilla; la Delegada de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver Molina; la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva Mª Giner Larza; el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez; y los premiados de esta VI edición. En esta VI edición se han presentado más de 100 proyectos en las distintas categorías oficiales: Categoría Docente, Biblioteca Innovadora y Futuro Docente.

El director general de la Fundación José Manuel Lara, señaló la importancia de los libros como motor para el cambio social. “Gracias a los presentes... docentes comprometidos y entidades, instituciones públicas y privadas q vamos de la mano para mejorar la sociedad a través de los libros. Dejamos en vuestras manos, lo más importante que tenemos, no solo a nuestros hijos sino el futuro de nuestra sociedad que ellos representan. Si el alumnado lee más conseguirá mayores conocimientos, mejores resultados académicos, posibilidades de más éxito y de un futuro más prometedor. Con esto conseguiremos una sociedad más equitativa, crítica, una sociedad mejor y será gracias a docentes como vosotros que con vuestra dedicación y esfuerzo, acercáis la lectura a la juventud. Sois una herramienta imprescindible para la transformación social a través de los libros... Sentíos orgullosos de lo que estáis haciendo y de este premio, porque nosotros estamos orgullosos de vosotros", señaló.

En este sentido, la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva María Giner Larza, destacó que la iniciativa Enseñamos a Leer "no solo visibiliza el papel de los docentes como agentes del cambio, sino que también quiere formar parte de su realidad, ofreciéndoles recursos, apoyo y también formación de calidad. Es ahora el momento de visibilizar, proteger e impulsar que las propuestas ganadoras de este certamen sirvan a su vez como guía o modelo de orientación en los futuros planes educativos y universidades como la nuestra tienen un importante papel al respecto”.

Por su parte, el director general de Ordenación y Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, Manuel Jesús Sánchez Hermosilla afirmó que este certamen destaca la lectura "como fuente de crecimiento personal. Hoy es un día para poner en valor la labor docente y aprender de los proyectos que hemos conocido”.

Por último, la delegada de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver Molina incidió en que hay "dos motores en la educación de los menores: la familia y los colegios. En este sentido los libros son claves para mejorar no solo el presente del alumnado, sino también su futuro. Por ello, enhorabuena a los docentes premiados por las iniciativas en torno a la lectura”.

Los premiados

La profesora Celia Morales Yáñez, del IES Puerta del Campo de Ceuta, ha sido la ganadora del primer premio en la categoría docente por el Proyecto Arte Foley para vivir las letras y expandir. Esta iniciativa está dirigida al alumnado con discapacidad cognitiva severa que se enfrenta a significativos desafíos en el ámbito lingüístico. Inspirándose en la radio y en el cine, utiliza técnicas sonoras Foley para que los sonidos den vida a las palabras y faciliten la comprensión lectora, transformando la lectura en una experiencia de accesibilidad universal.

El segundo premio en la Categoría Docente ha recaído en el profesor José Antonio Francés González, del Colegio Buen Pastor de Sevilla, por el proyecto Dada poem. Crear y leer. Esta propuesta busca incentivar la lectura y la creación literaria en la juventud. Dadá Poem es un juguete creado por el profesor ganador con el que se pueden formar infinitos poemas a partir de 240 piezas-versos que riman entre sí con un sencillo código de colores. El alumnado crea poemas propios buscando nuevas combinaciones e idea así un libro colectivo que se convierte en la lectura para toda la clase. En suma, los jóvenes se transforman en lectores activos y en autores.

La profesora Inmaculada Rojas Pérez del CEIP Obispo Osio, de Córdoba, ha obtenido el tercer premio por Ladrones de libros. En este proyecto, el alumnado se transforma en ladrones o bibliófilos apasionados que, en lugar de robar libros en sentido literal, lo hacen a través del poder de la lectura, surgiendo el juego de palabras con el acrónimo ROBAR (Respetar los libros, ser Originales creando historias, buenos Booktubers (o influentes literarios en las redes sociales), Amorosos con los protagonistas y antagonistas de las historias y Responsables devolviendo sus libros a la biblioteca). Se busca así romper barreras y estereotipos, descubrir nuevos libros, historias y poesías y tiempo para ser inclusivos.

En la categoría Biblioteca innovadora se ha reconocido el proyecto Una biblioteca para viajar de María del Tránsito Estévez, IES Montes Orientales Iznalloz, de Granada. Viajar, aprender, reír, emocionar, leer, escribir son algunos de los pilares básicos sobre los que se sustenta este proyecto. Establecer la lectura como un viaje y la biblioteca como el lugar adecuado para llevarlo a cabo donde los alumnos que son los lectores, eligen dónde quieren llegar a través de los recursos de la biblioteca. Tres son los itinerarios fundamentales para el alumnado: El Plan lector: un viaje en evolución; La Biblioterapia: un viaje por la lectura que cura; y Viajemos a través de la motivación. La imaginación es el motor de todos los viajes y los libros hacen que esa imaginación vuele.

Por último, en la categoría de Futuro docente se ha reconocido el proyecto de investigación La lectura literaria y la escritura creativa como ocio en personas con Síndrome de Down, cuya autora es Lucía Alcántara López, de la Universidad de Cádiz. Una investigación que pretende identificar las creencias que existen en los procesos de disfrute literario en una comunidad educativa (familias, docentes y jóvenes) de jóvenes con Síndrome de Down (SD). Para avanzar en la línea del disfrute literario y dar respuesta al otro objetivo de la investigación, se ha diseñado, planificado e implementado un programa de acción literaria pensado para que un grupo de jóvenes de entre 20 y 31 años con Síndrome de Down disfruten con la lectura literaria y la escritura creativa.