La Fundación MAS presenta la campaña ‘100.000 kilos de ilusión’

La Fundación MAS ha dado pistoletazo de salida a su XV Campaña “100.000 Kilos de Ilusión”, la acción de obra social de la Fundación con más recorrido y que hará llegar 7.000 cestas con 24 alimentos no perecederos diferentes a 7.000 familias necesitadas de 88 localidades de Andalucía y Extremadura.

El acto, celebrado en el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Sede de Fundación MAS, ha estado presidido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y Vicente Martín González, presidente de Grupo MAS y Fundación MAS, contando con la asistencia de Ana Vanessa García Jiménez, secretaria general de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, María Luisa Cava Coronel, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Blanca Gastalver Molina, delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla y de Minerva Salas López, delegada de sostenibilidad del Ayuntamiento de Sevilla. Asimismo, han asistido al acto alcaldes y representantes locales de municipios de la provincia de Sevilla.

Además, ha contado con la presencia del patronato de Fundación MAS, la dirección de la Fundación y comité de dirección. Asimismo, han estado presentes representantes de las partes colaboradoras de esta campaña: el grupo de voluntarios MAS Solidario, proveedores de alimentos, empleados de Grupo MAS, entidades y ONGs beneficiarias de estas donaciones.

Para Vicente Martín, presidente de Fundación MAS y Grupo MAS: “100.000 Kilos de Ilusión es una campaña que no solo implica a Grupo MAS, Fundación MAS y a las entidades públicas, hoy unimos al sector de la distribución con un fin común: ayudar a los más vulnerables porque nuestro objetivo es que allí donde Fundación MAS y Grupo MAS estén presente, ninguna familia pase hambre”. “En esta época tan especial como la Navidad no podemos permitir que las familias se vean privadas de disfrutar de estas fiestas por falta de alimentos. No se trata solo de repartir comida, sino también de llevar ilusión y esperanza a quienes más lo necesitan”.

En esta línea, Vicente Martín, ha especificado que esta actuación de obra social de Fundación MAS va en consonancia con su misión fundacional, la cual además trabaja por impulsar la empleabilidad en los jóvenes en desempleo y apoyar el aprendizaje en inglés de los niños, fomentar hábitos de vida saludable y el voluntariado corporativo de MAS Solidario hacia quienes ha mostrado su cariño y apoyo en sus acciones solidarias. En referencia al Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gestionado por Fundación MAS, el presidente de la Fundación MAS ha puesto en valor el esfuerzo de la entidad para “llenarlo de vida, en su compromiso con la sociedad y la ciudadanía”.

Por su parte el alcalde de Sevilla ha declarado: “Gracias a la Fundación MAS, no solo por el trabajo constante que realiza para mejorar la calidad de vida de las personas, sino por haberse convertido en un pilar de apoyo ante las crisis más urgentes. Su capacidad de respuesta inmediata, como vimos recientemente en la campaña de ayuda para los afectados por la DANA en Valencia, es un ejemplo inspirador de cómo la solidaridad trasciende fronteras y necesidades”, resaltando que “desde el Gobierno Municipal somos sensibles a la situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas en nuestra ciudad, y no vamos a cejar en el empeño de mejorar su calidad de vida”.

El alcalde ha agradecido a todas las personas y organizaciones que hacen posible este sueño colectivo. “Gracias a los proveedores, a los voluntarios, a los trabajadores de Grupo MAS y a las entidades sociales que son el corazón de esta iniciativa. Y gracias, sobre todo, a la Fundación MAS, por recordarnos que, unidos, podemos construir un mundo mejor”.

El reparto de las ayudas de la XV Campaña “100.000 Kilos de Ilusión” comenzará el jueves 28 de noviembre y finalizará el 20 de diciembre, asegurando la entrega de las cestas alimentarias para las familias los días previos a la Navidad, un momento en que éstas ven acrecentadas sus necesidades de alimentación. Para ello, la decimoquinta edición de “100.0000 Kilos de Ilusión” cuenta con la colaboración de la Diputación de Sevilla, 127 entidades y ONGs de Andalucía y Extremadura, 28 proveedores de alimentos, empleados de Grupo MAS y el voluntariado corporativo MAS Solidario.

A lo largo de sus 15 años de trayectoria social, Fundación MAS ha donado 2.066.000 kilos de alimentos a colectivos sin recursos, incrementando su ayuda, en colaboración con Grupo MAS, por las personas afectadas por la DANA, la Guerra de Ucrania y la pandemia de la COVID-19. En 2024, Fundación MAS ha apoyado la acción social de su entorno en acciones solidarias como “Gran Recogida” de Banco de Alimentos, bajo el lema “Alimenta la Esperanza” con la que ayudar a las víctimas de la DANA, la XII Campaña “Sevilla es la Leche” de S.O.S. Ángel de la Guardia o la V Campaña “Ningún Hogar sin Alimentos” de CaixaBank.

Actualmente Fundación MAS gestiona sus áreas de actuación de formación para la empleabilidad, obra social, vida saludable y voluntariado en el Centro de Actividades ODS, espacio que gestiona desde septiembre de 2023 y desde donde potencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de sus propios programas. En su compromiso con el desarrollo sostenible, cede gratuitamente los espacios de su Sede a entidades sociales con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en sostenibilidad.

Sobre Fundación MAS

Fundación MAS nace en 2009 para canalizar las acciones de responsabilidad social de Grupo MAS. Desde sus inicios tiene como objetivo fundacional contribuir al desarrollo de su entorno, sumando recursos, programas y colaboradores para conseguir que sus acciones lleguen al mayor número de personas.

Actualmente la Fundación centra sus acciones en cuatro áreas de actuación: obra social, formación con la que crear oportunidades laborales que aumenten la empleabilidad de calidad de los jóvenes, el fomento de hábitos de vida saludable y voluntariado.