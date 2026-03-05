Gala benéfica de la asociación Zaqueo el 7 de marzo en el Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla

La asociación para la reinserción social Zaqueo celebra este sábado 7 de marzo, a las 14:00 horas, en el Hogar Virgen de los Reyes, su XIV Gala Benéfica, un encuentro solidario que regresa tras la suspensión de la edición anterior, motivada por el fallecimiento de Francisco Yoldi García, quien fuera presidente de la entidad y una figura clave en su trayectoria.

La gala incluirá, además del almuerzo solidario, un completo programa de actuaciones musicales y artísticas que comenzará a partir de las 16:30 horas, convirtiendo la tarde en un espacio festivo y de convivencia. Las actuaciones aportarán un cierre dinámico y participativo al evento, reforzando el carácter abierto y comunitario de esta cita solidaria.

La gala, uno de los eventos más representativos de Zaqueo, reunirá a voluntariado, entidades colaboradoras y ciudadanía comprometida con la reinserción social de personas privadas de libertad. El actual presidente, Artemio del Corral, destaca que esta edición “refuerza el compromiso de Zaqueo con la dignidad, la formación y las segundas oportunidades, poniendo el foco en la inserción laboral como herramienta fundamental de cambio”.

Un almuerzo con valor social añadido: catering inclusivo

El evento contará con un almuerzo-cóctel servido por Ágape Catering & Eventos, empresa colaboradora de la asociación. Parte del servicio será atendido por beneficiarios de Zaqueo, acompañados por el equipo profesional de Ágape 360º, como parte de una experiencia de catering inclusivo vinculada a su proceso formativo y de reinserción.

Esta iniciativa permite visibilizar las capacidades laborales de personas privadas de libertad, sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inserción laboral y generar oportunidades reales de reinserción mediante la colaboración entre entidades sociales y el sector empresarial.

Donativos y colaboración

La participación en la gala se realizará mediante un donativo, que podrá formalizarse el mismo día del evento a partir de las 13:30 horas, o de forma anticipada a través del correo zaqueoars@gmail.com o del teléfono 637 517 425.

Para aquellas personas que deseen colaborar sin asistir, Zaqueo pone a disposición una Mesa 0:

CaixaBank: ES81 2100 2580 6302 1012 6366

Cajasur: ES52 0237 0305 2091 6788 6689

Bizum (apartado “Donar”): Código 01183

La recaudación se destinará íntegramente a los programas que desarrolla la asociación, entre ellos la Casa Abierta, un hogar transitorio para personas privadas de libertad sin red social de apoyo, así como a itinerarios de acompañamiento integral orientados a la autonomía personal, la reinserción social y la sensibilización comunitaria.

Sobre la Asociación Zaqueo

La asociación Zaqueo, fundada en 1996, es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Su misión es acompañar a personas que han estado o están cumpliendo condena en su proceso de rehabilitación y retorno a la sociedad. Para ello desarrolla programas de apoyo psicológico, social, educativo y laboral, promoviendo la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la reducción del estigma asociado al paso por prisión. Su labor se basa en la defensa de la dignidad humana, la justicia social y la construcción de comunidades más inclusivas.