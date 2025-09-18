Gran fiesta de inauguración del centro comercial Entrenasas: churros con chocolate gratis, música y fuegos artificiales

El empresario conocido como ‘El Turronero’, a través de su firma López Real Inversiones, ha preparado una gran celebración para estrenar el primer centro comercial de Entrenúcleos, en Dos Hermanas. La cita será el jueves 25 de septiembre a las 21:00 horas, en la explanada de aparcamientos del complejo Entrenasas, con aforo para más de 1.500 personas.

La entrada será libre y por orden de llegada, y los asistentes podrán disfrutar de una velada con música en directo y un espectáculo de fuegos artificiales como colofón final. La promotora ha confirmado que se repartirán hasta 2.000 raciones de churros con chocolate durante la noche.

La fiesta tendrá lugar un día antes de la apertura oficial del centro comercial, prevista para el viernes 26 de septiembre. Con este evento, la compañía busca dar la bienvenida a los vecinos y vecinas de la zona al nuevo espacio, concebido como un punto de encuentro que unirá ocio, gastronomía y compras en el corazón de Entrenúcleos.

Un centro comercial con 24 locales y 350 empleos

El nuevo complejo Entrenasas ocupa una parcela de 45.000 m², de los cuales 25.000 m² están destinados a tiendas y restauración. Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el centro contará con 24 locales comerciales y supondrá la creación de 350 puestos de trabajo en el municipio, con el objetivo de dinamizar la economía local.

En su oferta destacan dos supermercados, Lidl y Cash Fresh, además de marcas de moda, calzado y belleza como Pepco, Kik, Rossmann, Skechers, Xti o Zappas. También habrá firmas de hogar y bricolaje (Variety, Action, Dormiti, Muebles One Click), cuidado de animales (Mascotas Ávila), óptica (Multióptica), gimnasio (Fitness Park) y la primera barbería del barrio (Barbería Mogan).

En el apartado de restauración, los visitantes podrán elegir entre propuestas variadas como el buffet japonés Sushishom, 100 Montaditos, Lokal Burger, Mijito Bar (mexicana), Pizzettati (italiana) y Anatolia (turca). El centro comercial también contará con un gran espacio de ocio familiar: Sould Park, que ocupará 2.400 m² con bolera, colchonetas y máquinas recreativas.

En conjunto, Entrenasas nace con la vocación de convertirse en un referente comercial y de ocio para Dos Hermanas y Sevilla, ofreciendo una experiencia completa para todos los públicos.