Centro comercial Entrenasas: estas son las tiendas que albergará el nuevo espacio de ocio de Entrenúcleos

El nuevo barrio de Entrenúcleos (Dos Hermanas, Sevilla) va cobrando forma poco a poco, gracias a proyectos como el del centro comercial Entrenasas, el primero de la zona. Impulsado por López Real Inversiones 21, este espacio de ocio abrirá sus puertas el sábado 26 de septiembre para que los residentes puedan disfrutar de su amplia oferta gastronómica y comercial.

En concreto, el centro se sitúa en una parcela de 45.000 m², de los cuales 25.000 m² se destinarán a las tiendas y el área de restauración. Como ha informado el Ayuntamiento de Dos Hermanas en una nota de prensa, "Entrenasas albergará un total de 24 locales comerciales"; y, en conjunto, el centro llega con una vocación clara: dinamizar la economía local y generar empleo. Así, prosigue el consistorio, "dará cabida a 350 nuevos empleos en el municipio".

¿Qué tiendas albergará el nuevo centro comercial de Entrenúcleos?

Según los avances del proyecto, Entrenasas será un centro comercial completo, que ofrecerá una amplia variedad en sectores tan diversos como la moda, restauración, ocio, hogar y alimentación, entre otros. En este último caso, contará con la presencia de dos supermercados, situados a ambos lados del complejo. El primero de ellos es un LIdl, que lleva operando desde febrero del año pasado; y el otro es un Cash Fresh, cadena perteneciente al Grupo MAS.

Por otro lado, habrá tiendas especializadas en equipamiento para el hogar y bricolage (Variety, Action, Dormiti y Muebles One Click); cuidado de animales (Mascotas Ávila); una óptica (Multióptica); y gimnasio (Fitness Park). Además, Sould Park será la locomotora de ocio familiar de una restauración seleccionada con firmas como el buffet de comida japonesa, Sushishom; y otras reconocidas cadenas: 100 Montaditos, Lokal Burger, Mijito Bar (mexicana), Pizzettati (italiana) y Anatolia (turca).

Además de contar también con la primera barbería del barrio (Barbería Mogan), Entrenasas albergará tiendas de belleza, ropa, calzado. Tal es el caso de Pepco, Kik, Rossmann, Skechers, Xti y Zappas, según ha revelado el propio Ayuntamiento de Dos Hermanas. No obstante, el centro comercial acogerá más locales.

Novedades en Sevilla: Rossmann

Entre las novedades que llegan a Sevilla, se encuentra Rossmann, una cadena de belleza, moda y droguería de origen alemán y presente en otras ciudades españolas como Valencia, Barcelona, Granada, Albox y Málaga. En el caso del centro comercial Entrenasas, el horario de apertura será de 09:00 a 21:00 horas, tal y como podemos comprobar en la página web de la propia firma.

En cuanto al espacio dedicado al ocio, Sould Park cuenta con un local de 2.400 m² que incluirá una bolera, colchonetas y máquinas recreativas para todas las edades. Sin duda alguna, este será un lugar dedicado exclusivamente al entretenimiento familiar. Por todo ello, este centro comercial llega con la intención de promover la diversión en la zona y el viernes 25 de septiembre tendrá lugar la inauguración oficial, un día antes que la apertura al público.