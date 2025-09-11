El centro comercial Entrenasas abre al público el 26 de septiembre: dónde está y cómo llegar desde Sevilla

El centro comercial Entrenasas se convertirá en el primer centro comercial del nuevo barrio de Entrenúcleos. Este proyecto, impulsado por López Real Inversiones 21, abrirá sus puertas al gran público el próximo sábado 26 de septiembre, un día después de su inauguración oficial.

Esta gran superficie será la primera opción de compra para más de 100.000 personas, aunque su área de influencia se extenderá a todo el área metropolitana de Sevilla y su provincia. Tras una inversión de 56 millones de euros, Entrenasas generará alrededor de 350 nuevos empleos directos e indirectos en el municipio de Dos Hermanas.

¿Cómo llegar al centro comercial de Entrenasas?

Entrenasas se ubica en una parcela de la Avenida José Pérez Martí con una superficie de 45.000 m², de los que 25.000 m² albergarán 24 locales de moda, ocio y restauración. El parque comercial contará asimismo con 950 plazas de aparcamiento gratuito en superficie para facilitar el acceso de los clientes.

El nuevo centro comercial, en el corazón del barrio de Entrenúcleos, está conectado por carretera con la SE-40 (salida 19) o la N-IV desde la capital hispalense y con la AP-4 desde el sur de la provincia. En transporte público, existen varias alternativas:

A través de la Línea 1 de Metro de Sevilla, en el intercambiador de Olivar de Quintos se puede tomar la línea 6 del autobús urbano de Dos Hermanas (Metrobús), con parada el el próximo bulevar Felipe González Márquez.

de Dos Hermanas (Metrobús), con parada el el próximo bulevar Felipe González Márquez. Tomar la línea C-1 de Cercanías en San Bernardo o Santa Justa hasta la estación de Dos Hermanas en la plaza del Arenal y, desde allí, coger la línea circular 5 hasta el edificio residencial Abelia, en la Avenida José Rodríguez Borbolla.

No obstante, su proximidad a varias zonas residenciales permite los desplazamientos en bicicleta o a pie desde barrios como Montequinto o el casco urbano de Dos Hermanas.

¿Qué tiendas habrá en el centro comercial de Entrenasas?

Entrenasas contará con dos supermercados dentro del complejo. El primero, Lidl, pertenece a la primera fase del proyecto y funciona ya desde el año pasado. El otro será Cash Fresh, del Grupo MAS. En hogar, estarán Action, Dormity y Muebles 1 Click; y en moda y calzado, Skechers, Pepco, Kik, Xti y Zappas. El centro comercial tendrá también una tienda de mascotas (Mascotas Ávila), una óptica (Multiópticas), una peluquería (Morgan's Barber Shop) y una tienda de bricolaje (Variety).

Entre las novedades que llegan a Sevilla, se encuentran Rossman, una cadena de belleza, moda y droguería; así como el restaurante buffet de comida japonesa Sushisom. En la parte de ocio, destaca Sould Park, con un local de 2.400 metros cuadrados que se convertirá en el epicentro del entretenimiento familiar, con bolera, colchonetas y máquinas recreativas. También habrá un gimnasio de la cadena Fitness Park.

Por último, en la plaza superior se ubicará la zona de restauración a la que podrá accederse por escaleras mecánicas desde el aparcamiento y contará con un mirador panorámico. Aquí se instalarán cadenas de comida rápida como 100 Montaditos, Lokal Burger, Anatolia (turca), Pizzetari (italiana) y Mijito Bar (mexicana).