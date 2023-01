Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 19 al 22 de enero

La Casa de Las Sirenas acoge, hasta el día 27 de este mes, una exposición de obras del artista PÁBLO yáñez, muestra denominada Agujas para un reloj de arena. Se han reunido dieciséis obras de mediano y gran formato, que tratan de representar un recorrido por los últimos años del autor.

Recopilamos esta y otras propuestas para disfrutar en Sevilla de una completa agenda de actos de primer nivel que incluyen exposiciones, teatro y buena música desde el jueves 12 de enero en adelante.

Técnicas mixtas, acrílicos, serrín, cenizas, barnices, texturas, lienzos fregados, son algunos de los métodos empleados para dar forma a las obras. Desde el periodo figurativo de hace unos años hasta los últimos huesos y piedras hace poco expuestas llevando por nombre El Esqueleto del Mar, última vez que pudieron verse sus obras en la capital en una exposición que tuvo muy buena acogida.

La selección de obras ha sido realizada por el propio autor, tratando de mostrar los últimos años de su trabajo pictórico a la vez que pudieran colgarse todas juntas formando un todo uniforme, pese a ser de etapas diferentes. Algo que viene a resaltar la coherencia de su obra durante los veinte años que viene dedicándose a esto de vivir pintando.

Exposición Multitud de técnicas se podrán apreciar en obras dispuestas en mediano y gran formato

Paralelamente a la preparación de la muestra, PÁBLO va ultimando su último proyecto que saldrá a la luz dentro de poco bajo el nombre de El Féretro Riente: una obra multidisciplinar donde mezcla pintura, música, fotografía y poesía en un mismo tablero, todo realizado por el mismo autor y que saldrá de la mano de la pequeña editorial independiente El Pájaro Mirlo y La Llave del Monstruo Producciones.

Entre paisajes que no son paisajes, PÁBLO yáñez tiene parte de su gran obra repartida en colecciones particulares más allá del territorio nacional. situadas en Francia, Italia, Estados Unidos o Sudáfrica, lo que le hace ser un artista internacional.

Música: Quinto del Gran Sinfónico de la ROSS

Hoy jueves 19 y el viernes 20 de enero, a las 20:00, se celebrará el quinto concierto del ciclo Gran Sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Bajo la batuta de su director titular Marc Soustrot (Lyon, 1949) la ROSS interpretará un programa que incluye dos composiciones de Piotr Ilich Chaikóvski: la Sinfonía nº5, en Mi menor, Opus 64 y la Sinfonía nº4, en Fa menor, Opus 36. Las entradas a la venta desde 20 euros.

Conciertos en Sevilla

Vuelven las noches Icónicas a Sevilla

A partir de hoy jueves 19 de enero, a las 20:00, el Hotel Colón Gran Meliá de Sevilla acogerá los conciertos de la segunda edición de Las Noches Icónicas del Colón. Ya están confirmados los artistas programados en las cinco primeras citas. Esta noche le tocará el turno a Antonio Reyes y Rycardo Moreno.

El gran homenaje a Pink Floyd

El viernes 20 de enero está programado el concierto The Wall - In Concert - Tribute to Pink Floyd en el auditorio del Cartuja Center CITE. Se trata de un espectáculo creado con motivo del 40 aniversario del disco The Wall que el grupo británico publicó en el año 1979. El recital incluye la interpretación de canciones del mencionado álbum y otros éxitos.

20 de enero a las 21:30

Teatro en Sevilla

'Lorca de Saura' e India Martínez

El sábado 21 de enero el auditorio del Cartuja Center CITE de Sevilla será el escenario en el que tenga lugar el preestreno del montaje Lorca de Saura. Este espectáculo está basado en la vida del escritor y poeta Federico García Lorca, al que da vida la cantante India Martínez (Córdoba, 1985), y en él se combina la danza, el cine, la fotografía, la música y la pintura.

21 de enero a las 20:00

¡Ay Carmela! en la Fundición

El fin de semana, del viernes 20 al domingo 22 de enero estará en cartel el espectáculo teatral ¡Ay, Carmela! en la sala La Fundición de Sevilla. Antonio Rincón-Cano dirige esta tragicomedia escrita por el dramaturgo valenciano José Sanchís Sinisterra. El reparto está compuesto por los actores Alicia Moruno y José Chía.

A las 20:00 y 19:00

'Lectura fácil', obra sublime

El viernes 20 y el sábado 21 de enero se han programado funciones del montaje Lectura fácil en el Teatro Central. Se trata de una adaptación de la novela de mismo título de Cristina Morales, con la que recibió el Premio Nacional de Narrativa 2019. Alberto San Juan adapta el texto y dirige esta producción que cuenta con grandes intérpretes como Estefanía de los Santos.

A las 21:00

Danza en Sevilla

Una “mezcla” que dejará sin habla

El domingo 22 de enero se ha programado dos representaciones de Pixel en el Teatro de la Maestranza. En este espectáculo se mezcla el vídeo interactivo y la danza contemporánea (principalmente el hip-hop combinado con el circo y las artes marciales) en una coreografía del año 2014 firmada por el bailarín y coreógrafo francés Mourad Merzouki.