Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 17 al 19 de febrero

EXPOSICIÓN

Dos universos para presentar el arte escultórico

El Ayuntamiento de Tomares inauguró la Exposición Dos escultores en torno al volumen de Miguel Fuentes del Olmo, Medalla de Oro de Andalucía, y Sebastián Santos Calero, dos de los grandes escultores renovadores de la escultura en Andalucía. Una muestra, cuyo comisario es el pintor Juan Fernández Lacomba, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría desde el año 2012, y Jesús Rojas-Marcos, el autor del texto biográfico de los dos escultores en el catálogo de la exposición.

Una muestra, en la que los visitantes pueden contemplar hasta el 3 de marzo una selección de obras de estos dos grandes escultores referentes de la escultura en España, que nos acercan la evolución del arte escultórico a través de variadas técnicas y formatos. Piezas que revelan dos personalidades distintas, dos universos, dos maneras de ver y de entender el volumen, y de ejecutar la escultura.

El alcalde de Tomares, José María Soriano, que inauguró la Exposición, junto al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, Juan Miguel González, destacó que Dos escultores en torno al volumen, “es una magnífica exposición que invita a conocer desde Tomares la riqueza escultórica de Andalucía actual a través de dos de sus maestros fundamentales, el sevillano Sebastián Santos Calero y nuestro querido vecino, Miguel Fuentes del Olmo, de quién tenemos el gran honor de contar en nuestro municipio con una de sus magníficas esculturas, el monumento ‘Camino del Rocío’, que señala el kilómetro 0 del Cordel Triana-Villamanrique”.

La Exposición puede visitarse del 10 de febrero al 3 de marzo en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares, de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00, y de 18:00 a 20:00. Sábados, de 11:00 a 14:00. Domingos, cerrado. Entrada libre.

Hasta el 3 de marzo.

DANZA

Una obra de dualidad y danza

Este viernes y sábado (21:00) habrá funciones del espectáculo de danza contemporánea On Earth I’m Done: Mountains and Islands en la sala A del Teatro Central. Son dos coreografías creadas por Jefta van Dinther. La primera parte titulada Mountains es un solo para un bailarín. La segunda, llamada Islands, es una propuesta para trece bailarines.

TEATRO

La ópera llega de la mano de ‘Jenufa’

Hasta el lunes 20 de febrero (20:00) estará representándose la ópera Jenufa en el Teatro de la Maestranza. Es una ópera en tres actos compuesta por Leoš Janácek autor también del libreto. La versión actual es una producción de la Ópera Ballet de Flandes con dirección escénica de Robert Carsen. Will Humburg dirigirá a la ROSS y el Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza y un reparto encabezado por Nadine Weissmann, Peter Berger y Thomas Atkins, entre otros.

Una obra de altos vuelos

Hasta el domingo 26 de febrero habrá funciones del montaje teatral Aerolíneas Ibéricas en la sala La Fundición. Selu Fernández dirige esta obra interpretada por las actrices Sonia Astacio y Carolina Montoya, que cuenta con las voces grabadas de Mari Paz Sayago y Selu Fernández. El espectáculo ha sido producido por la Compañía Milagros y GNP Producciones. .

A las 19:00 y 20:00.

‘El gallinero’ y su acento andaluz

El sábado y el domingo habrá funciones de la obra El gallinero (Un Strindberg andaluz) en el Teatro Lope de Vega. Será el estreno absoluto de la segunda producción de la compañía sevillana Teatro Residente en la que adaptan la obra La habitación roja de August Strindberg situándola en Andalucía en la década de los setenta. El montaje está dirigido por José Luis de Blas, Natalia Jiménez Gallardo y Lola Botello.

A las 19:00 y 20:00.

‘La muerte de un viajante’

La muerte de un viajante en el auditorio del Cartuja Center CITE. Es una adaptación de Natalio Grueso de la obra original del dramaturgo Arthur Miller. Rubén Szuchmacher dirige a un reparto encabezado por el actor Imanol Arias al que acompañan en escena Andreas Muñoz, Miguel Uribe, Fran Calvo, Cristina De Inza, Virginia Flores y Daniel Ibáñez.

18 de febrero a las 20:00.

CONCIERTO

Torres y la esencia de Mecano

El viernes se celebrará el concierto Hija de la luna (homenaje a Mecano) en el auditorio Cartuja Center CITE. La actriz y cantante sevillana Robin Torres protagoniza este tributo. En esta ocasión estará dedicado al quinto álbum que publicó el grupo en el año 1988, que fue el más exitoso de su carrera, y que incluía canciones como No hay marcha en Nueva York.

17 de febrero a las 21:00.

Jazz con el apellido Mehldau

Este domingo, el grupo Brad Mehldau Trio subirá al escenario del Teatro de la Maestranza. Liderado por el pianista de jazz Brad Mehldau, el músico ha ganado diferentes galardones a lo largo de su carrera entre los que se encuentran varios premios Grammy. En el concierto estará acompañado por el bajista Larry Grenadier y Jeff Ballar a la batería.