La Hermandad de Aguas Santas organiza la tradicional fiesta campera el sábado 14 de febrero

La fiesta campera que cada año organiza la Hermandad de Nuestra Señora de Aguas Santas Coronada es uno de los actos más esperados por la comarca durante todo el mes de febrero. El recinto de la ermita del convento, en Villaverde del Río se transforma en una especie de romería donde no faltan ni la diana de cohetes ni el pasacalles de los tamborileros de la hermandad que anuncian este gran día para los villaverderos.

La fiesta en sí comenzará a las 13:00 y el recinto se encuentra ya perfectamente engalanado. Habrá, además, una zona acotada para la caballería.

Para la ocasión, la priostía de la Hermandad de Nuestra Señora de Aguas Santas ha engalanado el camarín de la Santísima Virgen y se han estrenado nuevos centros de flores.

La fiesta comenzará a las 13:00 y será una sucesión de música en directo, gran ambiente y los mejores guisos y montaditos villaverderos para almorzar en el mejor lugar del pueblo. Los grupos comenzarán a las cinco: Revuelo, Son de Cuba, Rescordo, Casavieja y Los Niños, gran variedad musical para pasar un día único.

A todo eso se suman castillos hinchables y talleres para los más pequeños, en un día que es fiesta grande en el pueblo y la comarca.