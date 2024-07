Esta es la historia detrás de la grabación inédita de Camarón y la Cruzcampo

El encuentro entre Cruzcampo y Camarón de la Isla lleva un año recorriendo toda España- Justo tres años después de ‘Lola’ la cervecera estrenó ‘Gitana’, una fábula en la que una clásica muñeca, de las que se ponían junto al televisor, despierta al oír las palabras “el acento es tu tesoro” de la boca de Lola Flores.

Pero si la campaña es en sí una historia, la que hay detrás de ese pequeño fragmento de bulería de Camerón a la cervaza. Un imaginario encuentro entre Carmen Avilés, que da vida a la muñeca Marín, y Camarón de la Isla. Es en este momento cuando se puede oír la voz original del genio del flamenco tres décadas después de su muerte. Se trata de un archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco ‘Soy Gitano', en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”.

Gracias a la colaboración de su familia y amigos - Dolores Montoya ‘La Chispa’, los guitarristas Tomatito y Diego Carrasco, o el productor Ricardo Pachón, entre otros - Cruzcampo ha conseguido reconstruir fielmente la historia detrás de esta antigua grabación surgida entre amigos tras una jornada de grabación. “A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio”, explica Tomatito.

Para la puesta en escena, el equipo se inspiró en los cicloramas teatrales, el vestuario y los movimientos de cámara de Carlos Saura. En esa atmósfera onírica, se puede intuir la silueta de Camarón, en alusión a la famosa portada del álbum La Leyenda del Tiempo’, que elevó su figura y el flamenco a un nuevo nivel. El baile que acompaña a la bulería es obra de Triana Ramos, la coreógrafa del ‘Motomami World Tour’ de Rosalía, y la música corre a cargo de la banda Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, quienes han adaptado su canción ‘Gitana’ para el spot de Cruzcampo, añadiendo nuevas texturas y con un arreglo especial para acoplar la voz original de Camarón.

“Volver a oír la inconfundible voz de Camarón es un regalo para todos los amantes del flamenco. Para la marca, escuchar la palabra ‘Cruzcampo’ en su boca, es una prueba más de la relevancia que esta cerveza tiene en nuestra cultura. Todo un descubrimiento sonoro y un tesoro de acento incalculable que hoy, por fin, ve la luz”, explica María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo.