Del 'Soy Gitano' a la Cruzcampo: así se arrancó Camarón a cantarle a la cerveza

"Era una tarde del año 89 en Sevilla. Estábamos grabando Soy Gitano y antes las grabaciones eran muy directas. Se ponían los palmeros y los guitarritas en escena y después siempre me quedaba tocando un rato. Los flamencos siempre teníamos sed y allí teníamos nuestra Cruzcampo. Así es cómo se arrancó Camarón a dedicarle esa letra inédita que ahora ha visto la luz". Así ha descrito este martes su guitarrista, José Fernández Torres, Tomatito, las raíces de la segunda entrega de la campaña publicitaria de Cruzcampo Con Mucho Acento.

En un escenario inmejorable, en el patio interior de la Casa Guardiola, y con numerosos guiños a la cerveza, a sus clásicos colores y a las muñecas de Marín, la otra protagonista del spot, convertida en un incono de nuestra cultura, la mujer de la leyenda, La Chispa, su hijo Luis y Tomatito, han desgranado cómo se gestó la pieza que protagoniza la nueva campaña de Cruzcampo. Palabras llenas de emoción las que le dedicó su esposa. "Mi marido siempre ha estado ahí. Nunca se ha ido. Que me perdonen pero es que como él no ha habido otro", ha dicho antes de arrancar un fuerte aplauso entre los presentes. "Yo tenía entonces 10 años y escuchar la voz de mi padre después de 30 años es una cosa muy fuerte para nosotros", ha añadido su hijo Luis.

Y es que, como también se ha recalcado en el acto, aquí no hay inteligencia artificial. "Es la voz de Camarón", han repetido tanto desde la marca, su portavoz, María Ruiz, como entre los familiares y amigos del cantaor. Tomatito ha sido el encargado de contar paso a paso los pormenores de una historia peculiar y cargada de nostalgia de la que nació el inédito y ya viral "de la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto", en la voz del mismísimo Camarón. "A él le gustaba mucho improvisar y menos mal que hay quien guarda las cosas. Esta pieza es de Camarón, auténtico, de hace 34 años. Estábamos grabando el disco de Soy Gitano y al terminar los flamencos siempre tenemos mucha sed y nos pedíamos una Cruzcampo y él se arrancó con esa letra que ha estado guardada más de 30 años", ha resumido el guitarrista. "Y luego seguía con de los dineros que gano, en la Cruzcampo me lo gasto", desveló a continuación la Chispa ante las risas de los presentes. "Es el acento, que mi marido lo llevaba dentro. Con el acento se nace. No se hace", añadió.

Junto a ellos en el escenario, el resto de protagonistas de la nueva campaña de Cruzcampo. Por un lado, los integrantes de los Derby Motoreta's Burrito Kachimba, un grupo de rock andaluz que ha adaptado su canción Gitana para el spot de Cruzcampo, añadiendo nuevas texturas y con un arreglo especial para acoplar la voz original de Camarón. "Nos dio vértigo cuando nos propusieron poner nuestra Gitana para acompañar a la voz de Camarón. Para arroparle. Pero esta canción es la piedra angular de nuestra carrera, en la que nos hemos apoyado, y que la hayan elegido para usarla en esta campaña no es más que un gran orgullo para nosotros", ha valorado en el acto.

También han tenido su momento en el acto la bailaora y actriz Carmen Avilés, la gitana que cobra vida en el spot; el diseñador jiennense Leandro Cano, que ha dado forma al clásico traje de flamenca de las muñecas Marín que luce la protagonista; y Ernesto Marín, en representación de esa muñeca icono de nuestra cultura, cuyo padre fundó la desaparecida fábrica de Chiclana hace más de 80 años, y quien ha destacado cómo la muñeca, de la que ha dicho "no era un juguete", era un artículo de decoración que tenía "vida propia por su forma, su mirada y su vestimenta".

Para Carmen Avilés dar vida a la clásica muñeca ha sido "un sueño hecho realidad". "Yo empecé con esta muñeca encima del televisor en casa de mi abuela. Mi madre me grababa cintas en VHS y yo me las ponía y delante de la muñeca me ponía a bailar. Yo me inspiraba en ella. Quería ser como esa gitana y es muy bonito todo lo que me ha pasado con esta campaña", ha relatado la bailaora. Antes, aunque sin esconder ese orgullo que reflejó durante todo el acto en su cara con una enorme sonrisa, dio las gracias al diseñador del traje, Leandro Cano. "Por hacerme un traje más liviano porque con el puesto me he corrido medio Jerez, medio Cádiz, he subido montañas y hasta he volado. Fue muy duro", ha descrito al detalle la joven.

Y es que, el imponente vestido que luce la protagonista del spot ha sido confeccionado con un peso superior a los 30 kilos en los que su diseñador empleó más de de 3.000 horas de trabajo para llevar los oficios y la artesanía andaluza a la alta costura flamenca. "Es un traje tradicional para una mujer moderna, una gitana fuerte que literalmente se echa los volantes a la espalda para comerse el mundo", ha explicado el diseñador jienense.

Con todo, desde la marca se ha resaltado que Gitana fue rodado en formato cinematográfico de 35 mm durante cuatro días. Tres por las calles y avenidas de Jerez de la Frontera y Cádiz y uno más para convertir la antigua cárcel de El Puerto de Santa María en un plató. En la pieza, se pueden ver muchas de sus caras: una inicial más costumbrista, enraizada, en las callejuelas y sus bares donde se juega al dominó y se toman los caracoles en vasos de cristal; poco a poco va mutando a espacios más abiertos, modernos y luminosos para finalizar en un gran plano aéreo en el que se puede contemplar a todos esos jóvenes que se han quedado y que miran al futuro orgullosos de lo que son y de dónde son.