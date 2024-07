Tres hoteles con piscina abierta al público general en Sevilla

El verano en Sevilla puede ser bastante sofocante para quienes no dispongan de buena climatización en su casa, no cuenten con la posibilidad de poder desplazarse a lugares más frescos o no tengan a su alcance una piscina. A pesar de que hay multitud de piscinas municipales repartidas por la ciudad, hay quienes prefieren disfrutar de una jornada de baño en algún lugar más privilegiado, como son las piscinas de algunos de los hoteles de la ciudad. El inconveniente de esta opción es que no todos abren sus instalaciones al público general y tienen reservadas sus zonas de baños, únicamente, a sus clientes. Aquí te hablamos de tres alojamientos en Sevilla, algunoa de ellos con unas vistas de infarto, que permiten disfrutar de su piscina a todo el mundo a cambio de una entrada que suele incorporar menú y toalla:

Hotel Los Seises

En la tercera planta del Hotel Los Seises y con unas impresionantes vistas a la Catedral de Sevilla se encuentra la piscina de este alojamiento. El baño está permitido no solo a clientes sino a personas que no se alojan en el hotel. El precio de la entrada es de 65 euros e incluye el acceso a la piscina, servicio de hamaca y toalla y el desayuno de buffet libre del propio hotel. El tiempo máximo que se puede estar en esta piscina es de tres horas.

Only You Hotel Sevilla

Desde hace unos días, la piscina del hotel Only You ha abierto a los sevillanos y sevillanas que quieran darse un chapuzón y disfrutar de su zona de baño en lo que, desde las instalaciones, han denominado “LIMBO Sundown & Swim”. El horario para ello es de 20:30 a 23:00 horas y la tarifa es de 30 euros. En ella se inclute el uso de la piscina, el servicio de toalla y hamaca y un exquisito cóctel. Además de esto hay una amplia propuesta gastronómica y las noches de los miércoles y jueves se podrá disfrutar, además, de una sesión de DJ.

Hotel Casas del Rey de Baeza

La piscina del hotel Casas del Rey de Baeza cuenta con unas fantásticas vistas al Casco Antiguo de Sevilla. En este caso la entrada cuesta 55 euros para el público general e incluye, al igual que las otras, el acceso a la piscina, servicio de hamaca y toalla y en este caso se permite elegir entre el desayuno o el almuerzo en el restaurante del hotel. El tiempo máximo que se puede estar en estas instalaciones es algo más reducido, de dos horas.