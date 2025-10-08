Imbatibles trae en octubre a Sevilla el valor de la superación
El cartel está compuesto por José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta del Castillo; la soprano Ainhoa Arteta; el campeón olímpico y conferenciante Pedro García Aguado; el tenista adaptado y uno de los creadores de contenido más aclamados de España, Cisco García; y José Peña, único boxeador ciego del mundo
Las charlas motivacionales, que dirige y presenta el periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia, continúan su exitoso recorrido por Andalucía. Después de agotar las entradas Málaga, Huelva y Granada, la experiencia Imbatibles estará en Sevilla el 30 de octubre, a partir de las siete de la tarde, en el Teatro de la Capitanía, junto a la Plaza de España y con capacidad para cuatrocientos espectadores. Las invitaciones se pueden adquirir en la plataforma de El Corte Inglés.
El cartel es el más largo de la gira y está compuesto por José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta del Castillo; la soprano Ainhoa Arteta; el campeón olímpico y conferenciante Pedro García Aguado; el tenista adaptado y uno de los creadores de contenido más aclamados de España, Cisco García; y José Peña, el único boxeador totalmente ciego del mundo. Los cinco, junto a Díaz de la Guardia, compartirán sus ejemplos de adaptación y superación ante la adversidad. La experiencia Imbatibles ha recibido este año el ‘Premio de honor al mejor proyecto de superación’ de Publifestival Internacional, el principal encuentro de la comunicación social hecha en español.
Las entradas son por invitación y se pueden adquirir a través de la taquilla de El Corte Inglés. El acto cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur, Seguros Reale y Canal Sur Radio y Televisión. La producción es de Lapa Creativa, la productora audiovisual andaluza que dirige el empresario Nacho Lagos.
Sinopsis
El 6 de enero de 2024 el periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia sufrió una parálisis facial de origen vírico de cuyas secuelas todavía convalece, si bien trata de normalizar su vida. De la Guardia estaba trabajando como presentador en la cadena nacional Cuatro, de Mediaset, en el programa de actualidad ‘Cuatro al día’. “Mi carrera atravesaba por uno de sus mejores momentos y de repente me quedé sin mi expresión porque tenía media cara paralizada”. Había sufrido un brote de herpes zoster en el nervio facial que afecta a la movilidad de la boca y del párpado derecho. “Al no poder parpadear no aguanto los focos de un plató sin unas gafas de sol. Así que mi carrera como presentador de televisión se ve condicionada de momento”.
Después de ser atendido de urgencia en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, se trasladó a su residencia familiar en Sevilla y pasó a la unidad de rehabilitación del hospital Virgen del Rocío. “Durante estos meses he conocido a diferentes pacientes con patologías en el rostro y otro tipo de enfermedades incapacitantes y sus testimonios me han ayudado a afrontar mi situación, así que pensé que yo también podría ayudar al contar mi experiencia a otras personas. Pero no quiero quedarme ahí sino que deseo seguir aprendiendo y compartir el testimonio de adaptación y superación de ejemplos personales que admiro”. Ahí surgió Imbatibles: un acto centrado en el valor de la adaptación, la superación y la vida consciente.
Formato y filosofía
El formato de Imbatibles consiste en varias entrevistas públicas con personas que se han enfrentado a grandes adversidades o que en todo caso han hecho de la superación su modo de vida. Tanto los entrevistados como el público desconocen a priori qué va a suceder durante las entrevistas. Los invitados reciben mensajes sorprendentes que ayudan a conocer mejor su vida a través de sus propias emociones. Y entre los espectadores hay personas que desconocen que también saldrán al escenario para contar su propia historia. Se trata de un acto vivo, con un tono muy positivo: “no se trata ni de contar penas ni de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es un intercambio de experiencias y si estás atento puedes llevarte una conclusión enriquecedora para tu vida”. Imbatibles es un acontecimiento para aprender a distinguir el problema de la circunstancia y a valorar la vida en sí misma gracias a testimonios de personas que afrontan la adversidad de manera ejemplar”.
El espíritu de Imbatibles se basa en la revelación de Fernando Díaz de la Guardia durante su traumática experiencia. “Todos perdemos en la vida. No hay nadie invicto pero todos podemos sentirnos imbatibles frente a la adversidad o al menos intentarlo. Se trata de conocer ejemplos que sirvan para abrir la mente en positivo; para valorar lo mucho que tenemos porque la vida es ahora”.
La experiencia Imbatibles ha sido un éxito con llenos sucesivos en escenarios andaluces tan emblemáticos como el Auditorio Caja Rural Granada, el Auditorio Edgar Neville de Málaga y Gran Teatro de Huelva. “Se ha convertido en una celebración de la vida consciente. Nuestro objetivo es que el espectador salga con una sonrisa y dispuesto a paladear las cosas sencillas de la vida que con frecuencia no valoramos y que suelen ser las más importantes”.
La experiencia Imbatibles ha recibido recientemente el ‘Premio de honor al mejor proyecto social de superación’ de Publifestival Internacional, el encuentro más importante de la comunicación social en español y que se celebra en Madrid desde hace diecinueve años. Según ha publicado, Irene Villa, participante en dos encuentros: “Imbatibles celebra un espíritu inquebrantable que todos podemos adoptar frente a los infortunios o tragedias”.
Los invitados
- PEDRO GARCÍA AGUADO (Madrid, 1956). Educador Parental y experto en intervención en violencia flioparental por la Universidad Pablo de Olavide. Ha experimentado las grandes luces y sombras del deporte de alta competición así como de la vida pública en general. Campeón olímpico con el equipo español de waterpolo en los Juegos de Atlanta 96, superó la adicción al alcohol y a la cocaína para convertirse en un icónico presentador de televisión en el formato ‘Hermano mayor’. Recientemente ganó el popular concurso ‘Supervivientes’. Es un terapeuta ejemplar para los jóvenes con adicciones: “Un adicto recuperado es capaz de hablar a otras personas que tienen ese problema con mucha más sabiduría que cualquier otra persona que haya leído todos los libros del mundo”.
- AINHOA ARTETA (Tolosa, Guipúzcoa, 1964). Soprano de éxito internacional, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros prestigiosos reconocimientos. Ainhoa Arteta perdió partes de su dedo índice derecho y de un dedo del pie derecho a causa de una septicemia severa, que provocó la gangrena y obligó a los médicos a realizar la amputación para salvar su vida y evitar que la infección se extendiera por el cuerpo. La septicemia fue una complicación de un cólico nefrítico que sufrió en 2021, tras recuperarse de la COVID-19. “He aprendido eque no morimos. Muere el cuerpo, pero no muere el alma”. Su experiencia al límite resulta un testimonio muy inspirador sobre la vida consciente.
- JOSÉ PEÑA (Isla Cristina, 1973): Es el único boxeador totalmente ciego del mundo y se ha convertido en un mediático ejemplo de superación. Sus colaboraciones habituales en programas de Canal Sur le han llevado a los medios nacionales. Comenzó a perder la vista a los veinte años de edad cuando opositaba a policía. El deporte transformó su vida. “El boxeo y el deporte en general son mi mejor terapia”. José centra su vida en llevar la fortaleza de la conciencia al ring de la vida.
- CISCO GARCÍA (Córdoba, 1982): El 28 de diciembre de 2015 un accidente practicando snowboard lo dejó en silla de ruedas. Desde entonces se ha transformado en un referente de la superación con decenas de miles de seguidores en redes sociales. “El miedo huye cuando le plantas cara”. El abogado, deportista paralímpico y conferenciante cordobés ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores creadores de contenido en 2025, consolidando así su posición como una de las voces más influyentes y auténticas del panorama digital en español.
- JOSÉ ANTONIO CASANUEVA (Sevilla, 1936): El 24 de enero de 2009 cambió para siempre la vida de José Antonio, de toda su familia y en gran medida de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidos y hasta de la imagen de la Justicia en España. Ese día desapareció su nieta Marta del Castillo. Desde entonces sale a buscarla cada día. Atiende a todos los medios informativos para dar luz a su causa. “La buscaré mientras Dios me mantenga con vida". José Antonio es el ‘abuelo coraje’, un luchador por la justicia y un símbolo del amor a la familia. Un Imbatible de manual.
