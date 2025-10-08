Concierto de Alejandro Sanz en Sevilla 2026: cómo conseguir entradas

Este miércoles 8 de octubre es el día marcado en rojo para los fans de Alejandro Sanz: a partir de las 10:00 de la mañana se ponen a la venta las entradas para su esperado concierto en Sevilla, dentro de la gira mundial ¿Y Ahora Qué?, que llegará al Estadio de La Cartuja el 6 de junio de 2026.

Tras un arranque de gira triunfal en México con todas las fechas agotadas, el multipremiado artista español ha confirmado su recorrido por España, que incluirá dos paradas en Andalucía: Sevilla (6 de junio) y Fuengirola (24 de julio).

Las entradas pueden adquirirse desde hoy en www.alejandrosanz.com/events y en la web de El Corte Inglés, con precios que parten desde 38,50 euros.

Durante esta gira, Sanz ofrecerá un espectáculo en el que fusionará sus grandes clásicos con las canciones de su nuevo disco, ¿Y Ahora Qué?, un trabajo que ya acumula más de 120 millones de reproducciones globales y que le ha valido nominaciones a los Latin Grammy 2025 en categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año por su tema Palmeras en el Jardín.

El repertorio incluirá colaboraciones destacadas como No Me Tires Flores junto a Rels B, Hoy No Me Siento Bien con Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León y el éxito Bésame con Shakira, su tercer tema conjunto que ha arrasado en las listas internacionales.

Con más de 25 millones de discos vendidos y un total de 26 premios Grammy (22 Latin Grammy y 4 Grammy), Alejandro Sanz sigue demostrando que su voz y su legado musical se mantienen más vigentes que nunca. Su gira ¿Y Ahora Qué? promete ser una experiencia única, donde la emoción y la nostalgia se darán la mano en una noche inolvidable para los sevillanos.