Sevilla se convertirá en la capital europea del ocio con la apertura del nuevo Ozone Bowling

Este otoño, Sevilla dará un salto histórico en materia de ocio con la apertura de Mega Ozone Bowling Sevilla, en el Centro Comercial Aleste Plaza. Con más de 12.000 m² dedicados al entretenimiento y una inversión que supera los 7 millones de euros, se trata del mayor complejo de ocio indoor de Europa y aspira a convertirse en el centro de referencia para todo el área metropolitana de Sevilla y un referente europeo en experiencias indoor.

Mega Ozone Bowling Sevilla no es un centro de ocio al uso, sino un espacio de experiencias tecnológicas y familiares que combina deporte, diversión y gastronomía. La oferta incluye:

• 24 pistas de bolos de última generación con tecnología Neoverse, que incluye una pantalla de más de 40 metros.

• Karting indoor 100% eléctrico, pionero en la ciudad.

• Un mega hinchable de 1.000 m² para todas las edades.

• Una amplia zona gastronómica, con propuestas variadas y colaboración con Pizzerías Del Poble.

• Como gran novedad, 10 salas de cine premium de la mano de Cines Axion, que permitirán vivir una experiencia cinematográfica de lujo.

Impacto económico y empleo local

La apertura, prevista para mediados de otoño, supondrá la creación de 50 nuevos puestos de trabajo directos, reforzando el compromiso de Ozone con la ciudad y con el desarrollo económico de toda la provincia.

“Queremos que Sevilla viva el ocio como nunca antes. Este centro no es solo el más grande, es también el más innovador y el que marcará tendencia en Europa”, afirma Nicolás Quereda, Consejero delegado de Ozone Bowling.

El complejo de Aleste Plaza será el segundo centro de Ozone en Sevilla —tras la apertura en Torre Sevilla en 2021— y el quinto en Andalucía. Con este proyecto, la compañía reafirma su liderazgo tras sorprender en 2024 con el macrocentro del Campo de Gibraltar, hasta ahora el mayor complejo de ocio indoor en el continente.

Una imagen de las instalaciones. / M. G.

El estreno en Sevilla marca solo el inicio de una ambiciosa estrategia de crecimiento. En los próximos meses, Ozone Bowling abrirá nuevos centros en Torrevieja, Santander y Granada, además de otras localizaciones que se anunciarán próximamente.

Mega Ozone Bowling Sevilla se perfila como el gran acontecimiento de ocio del año, un espacio imprescindible para quienes buscan experiencias diferentes, emocionantes y memorables en la ciudad.

Sobre Ozone Bowling

Ozone Bowling, empresa pionera en ocio y entretenimiento, cuenta actualmente con 30 centros de ocio en España. Desde su nacimiento, Ozone no ha parado de crecer y suma ya más de 500 empleados, además de varios proyectos en curso, entre los que destacan nuevas aperturas en Granada, Torrevieja y Santander.

Dentro de sus centros, los visitantes pueden disfrutar no solo de boleras de última generación, sino también de las últimas tendencias en ocio indoor: máquinas recreativas, simuladores, arcade, karting eléctricos (Fast Zone), mega hinchables (Hoop by Ozone), camas elásticas (Brincozone), pistas de hielo (Icezone) y mucho más.

El Centro Comercial Aleste Plaza, ubicado en Sevilla Este en la prolongación de la avenida Emilio Lemos pertenece a la empresa Bogaris y está gestionada por la consultora especializada Inerzia.

Entre sus operadores principales cuenta con Alcampo, Sprinter, Kiwoko, Rapimueble, AreaFit, Canitas y el nuevo operador Ozone que se convertirá en el espacio de ocio mayor de Europa.