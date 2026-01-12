Los ingleses se están volviendo fans de la cerveza de Sevilla: Cruzcampo gana popularidad en los pubs británicos

De Sevilla a Londres, la cerveza Cruzcampo ha cruzado las fronteras para conquistar al público inglés. Por lo menos, eso es lo que sugiere el periódico británico The Times, en un reciente artículo donde afirma que la "falsa" cerveza española, Madrí Excepcional, podría haber llegado al "punto máximo" de su éxito, mientras que la sevillana gana cada vez más popularidad. Según el citado medio, los datos registran un importante cambio en las preferencias de consumo, creando así un enfrentamiento silencioso entre ambas marcas.

En su momento, Madrí Excepcional, la cerveza lager fruto de la colaboración entre La Sagra y Molsoon Coors, inspirada en el espíritu de Madrid y elaborada en Reino Unido, había desplazado a la tradicional danesa, Carlsberg. Fue el director ejecutivo de esta última, Jacob Aarup-Andersen, quien aseguró en declaraciones recogidas por The Telegraph que sus cervezas estaban perdiendo participación de mercado en Gran Bretaña debido a las crecientes ventas de Madrí. Ahora, parece suceder lo mismo en favor de Cruzcampo.

La cerveza Cruzcampo, cada vez más presente en Reino Unido

"Madrí y Cruzcampo, ambas elaboradas en el norte de Inglaterra, se baten en duelo por la supremacía; y la lucha parece inclinarse en dirección a Cruzcampo", informa The Times. "Elaborada principalmente en Manchester por Heineken, rival de Molson Coors, le está ganando terreno a Madrí en pubs y supermercados". Ahora bien, de acuerdo con los datos extraídos de NielsenIQ, "Madrí es una marca mucho más grande si se analiza en términos anuales, con 118 millones de libras (136,04 millones de euros) en ventas". Por su parte, Cruzcampo alcanzó hasta el 2 de noviembre los "83,4 millones de libras (96,15 millones de euros)". ¿Qué está sucediendo entonces?

El cambio más radical se produjo durante las doce semanas previas al 1 de noviembre, según el periódico británico. En concreto, "Cruzcampo superó a su rival, con 36,4 millones de libras (41,97 millones de euros) en ventas frente a los 26,1 millones (30,09 millones de euros) de Madrí". Esto supone un cambio que podría definir el porvenir futuro de la firma sevillana en el Reino Unido. Además, la presencia de esta cerveza en los supermercados ingleses también ha vivido un significativo aumento. Los datos recogidos por The Sunday Times revelan un crecimiento del 35%, llegando a un stock de 14.756 unidades.

Mientras tanto, estas cifras han caído un 4,4% para Madrí Excepcional, bajando hasta los 16.483. Por lo tanto, continúa con una mayor cuota de mercado, pero Cruzcampo va ganando terreno progresivamente y con fuerza. Se torna entonces en una dinámica complicada, que marca la presencia de las cervezas españolas en Inglaterra.

Cruzcampo comenzó a elaborarse en Inglaterra hace pocos años

Aunque Cruzcampo fue creada en Sevilla en el año 1904, su producción y elaboración en Reino Unido no comenzó hasta más de cien años después, en 2023. De acuerdo con The Times, Heineken invirtió un total de 10 millones de libras en anuncios con los que acompañar su lanzamiento. De esta forma, se realizó una agresiva campaña para posicionar la tradicional cerveza sevillana; que, desde entonces, ha cobrado impulso en un país donde el gusto cervecero está muy extendido.