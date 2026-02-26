El jiennense Antonio José Cristofani, Mejor Sumiller de Andalucía

Antonio José Cristofani, jienense y jefe de sala de Estación La Cantina de Úbeda, se proclamó vencedor del Campeonato de Andalucía de Sumillería que acogió el Instituto Heliópolis de Sevilla. Lo hizo por delante de la gaditana Pilár Pérez Vaca, reconocidísima profesional de la hostelería en Sevilla, y del cordobés Mario Martínez Plaza. Formado en la Escuela de Hostelería La Laguna de Baeza, Cristofani, conocido como Che en el mundillo de la sumillería, se impuso en una prueba muy exigente, que afrontaron 16 finalistas. Será el representante de Andalucía en el Campeonato Nacional de Sumilleres, que se celebrará el próximo 15 de abril en el Salón Gourmets de Madrid.

Un champán grand cru, un sake japonés, un vino italiano de la DOC Dolcetto d’Alba o un exclusivo ron Matusalén fueron algunos de los vinos y espirituosos que los participantes tuvieron que reconocer en la cata. "Ha sido una final de un gran nivel y muy emocionante. Antonio José, el ganador, ha destacado por su precisión, su elegancia en el servicio y su capacidad de conectar con el público. Ahora le espera el reto de Madrid, donde defenderá el nombre de Andalucía", señaló el madrileño y afincado en Sevilla Rafa Bellido, Presidente de la Unión Española de sumilleres (UES), presidente de la Federación de Asociaciones Andaluzas de Sumilleres (FAAS) y presentador de todo el evento explicando las pruebas.

El concurso, caracterizado por su alto nivel de exigencia, evalúa conocimientos en viticultura, enología, destilados, aceites de oliva virgen extra, servicio de sala, maridaje y análisis sensorial, además de valorar la capacidad de comunicación, precisión técnica y gestión emocional ante situaciones reales de servicio.

Junto a los tres primeros clasificados, los otros finalistas fueron Cristina Romero López, Juan José Carrillo Arrebola y Francisco Merina Mesa (Córdoba); Sofía Verónica Escobar Mundo, Fátima Villanueva Gálvez y Manuel David Vicario Borrego (Sevilla); Óscar Jiménez González, Miguel Pérez Higueras y Aránzazu Cristofano Dela Torre (Granada); Eissa Ozman Ramírez, César Julián Espinoza Galarz y Richard Mena (Málaga), y Álvaro Jiménez Pérez (Jaén).