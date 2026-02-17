Así es Kinu, el restaurante sevillano que ha conseguido un sol en la Guía Repsol 2026

Sevilla ya tiene un nuevo referente gastronómico japonés. Kinu Sevilla, situado en la calle Miguel Mañara, 11, en pleno Casco Antiguo, ha logrado un Sol en la Guía Repsol 2026, el reconocimiento que premia la calidad y la experiencia culinaria que hace que un restaurante merezca ser visitado.

Un viaje a Japón desde el corazón de Sevilla

Abierto desde 2022, Kinu se describe como “un viaje a Japón desde el corazón de Sevilla”, ofreciendo la primera barra omakase de la ciudad, donde el sushi se elabora de manera tradicional y pura. La propuesta culinaria combina la memoria gustativa de recetas clásicas japonesas con un toque sutil de raíces andaluzas, creando una experiencia única que justifica la visita.

El restaurante cuenta con una sala amplia y luminosa, ideal para dejar volar la creatividad del equipo, y una bodega cuidadosamente seleccionada, destacando los distintos tipos de sake que acompañan la propuesta gastronómica.

Maestro Hoze, el referente japonés europeo

Detrás de Kinu está Maestro Hoze, el Head Chef y socio que ha revolucionado la cocina japonesa en Europa. José Cerdá, su nombre real, ya cuenta con una estrella Michelin en Gotemburgo, y trae a Sevilla su visión más pura y personal del sushi, con la intención de convertir Kinu en un referente en el sur de Europa.

Desde sus primeros pasos, Hoze mostró fascinación por la historia japonesa y la precisión culinaria, y tras una larga trayectoria que incluyó la pizza napolitana y el sushi, ha logrado combinar su creatividad con la tradición, ofreciendo hoy una propuesta reconocida por expertos y comensales.

La carta de Kinu Sevilla

Kinu ofrece distintas opciones, desde nama (14-19 €) y sushi (21-23 €), hasta platos de Atatakai Ryori (6-38 €) y postres (7-8 €). Algunos ejemplos destacados:

Nama: Pez limón con finas lonchas de daikon y vinagreta de yuzu kosho; Tartar de gamba con salsa de miso blanco.

Pez limón con finas lonchas de daikon y vinagreta de yuzu kosho; Tartar de gamba con salsa de miso blanco. Sushi: Akami y Ōtoro madurados, takuan y cebolleta; Anguila a la parrilla con rábanos encurtidos, tamagoyaki, sésamo tostado y salsa kabayaki.

Akami y Ōtoro madurados, takuan y cebolleta; Anguila a la parrilla con rábanos encurtidos, tamagoyaki, sésamo tostado y salsa kabayaki. Atatakai Ryori: Sándwich japonés elaborado con huevo y gamba, mayonesa Kewpie y mostaza, recubierto de caviar.

Sándwich japonés elaborado con huevo y gamba, mayonesa Kewpie y mostaza, recubierto de caviar. Postres: Tiramisú con té matcha orgánico japonés; Tarta de chocolate inspirada en Ken’s Café.

El menú ejecutivo tiene un precio de 40 euros, mientras que el menú de degustación es de 75 euros, pensado para disfrutar de la experiencia completa de la barra omakase.

Qué significa un Sol Guía Repsol

Un Sol es aquel restaurante "que recomendarías a un amigo y al que quieres volver varias veces", según explican desde la propia organización. Premia la calidad del producto, la coherencia en la cocina y el servicio profesional, incluyendo una bodega con propuestas interesantes. Además, es un lugar que justifica hacer kilómetros para visitarlo.

Otros andaluces que brillan en 2026

En esta edición de la Guía Repsol, otros restaurantes andaluces también han recibido 1 Sol:

Mare – Cádiz

– Cádiz La Carboná – Jerez de la Frontera

– Jerez de la Frontera Back – Marbella (Málaga)

– Marbella (Málaga) Promesa, Blossom y Tragatá – Málaga ciudad

María Ritter, directora de la Guía Repsol, explica que en 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, y que la guía sigue buscando activamente restaurantes que mezclen inteligencia e intuición para mostrar las tendencias más actuales.