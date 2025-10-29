Los lugares más paranormales de Sevilla: edificios en los que se han registrado actividades inusuales

Edificios donde habita el misterio. Lugares en el que el paso del tiempo parece no haber hecho mella en él. Sitios en los que los objetos se cambian de lugar, las puertas dan portazos, las luces se encienden y se apagan, se escuchan quejidos, e incluso se ve la silueta de una sombra.

Sevilla es una ciudad repleta de leyendas. Muchas de ellas se suceden en edificios y lugares tan emblemáticos que han sido, incluso, escenarios de estudios sobre actividad paranormal.

Desde la historia que cuenta que bajo la calle Sierpes habitaba una serpiente de gran tamaño que hacía desaparecer a niños hasta los presuntos sucesos inexplicables de los Almacenes Vilima, que se encontraban en la calle Puente y Pellón, en la hispalense existen multitud de lugares que son dignos de una historia de terror perfecta para rememorar en vísperas de la celebración de Halloween. Aquí te hablamos de cinco espacios tanto en la ciudad como en la provincia que, en algún momento han registrado algún tipo de actividad que parece provenir del más allá.

Hospital de las Cinco Llagas

Actual sede del Parlamento de Andalucía, el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla cerró sus puertas en el año 1972 después del estado de abandono en el que se encontraba. Sin embargo, se mantuvieron algunos servicios sanitarios mínimos hasta que en 1992 se le acabó dando el uso que tiene hoy, como sede del Parlamento andaluz.

De todas las leyendas que se han construido en torno a este edificio destacan aquellas que aseguran que en sus pasillos se pueden escuchar las voces y lamentos de personas que han pasado por él. Mujeres embarazadas que fallecían al dar a luz, niños con enfermedades como cólera y peste o personas con heridas de guerra son algunos de los protagonistas de estas historias.

Enfermos en sus camas junto a familiares en una de las grandes habitacioones compartidas del Hospital de las Cinco Llagas. / Archivo Del Parlamento De Andalucía

Facultad de Bellas Artes

Otro de los edificios que aseguran que está encantado es la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ubicada junto a las Setas de la Encarnación. De este dicen que por sus pasillos discurre el espíritu de Santiago encarnado en un maniquí de yeso que se mueve por sí mismo.

Según parece, Santiago era un hombre que trabajaba como modelo en la facultad para que sus alumnos y alumnas lo pintaran. Con el tiempo llegó a ser parte del personal de mantenimiento del edificio hasta que un día lo encontraron muerto en extrañas circunstancias en su domicilio. A pesar de que los análisis determinaron que Santiago habría sufrido un infarto, esta versión no se la creyó todo el mundo y desde entonces, dice la leyenda, vaga por el edificio de dicha facultad. Hay quienes aseguran que el maniquí en el que presuntamente se reencarnó fue retirado mientras que otras personas consideran que sigue oculto por algún lugar de la facultad.

Modelos de Bellas Artes. / José Ángel García

El Torbiscal, en Utrera

El Torbiscal es un poblado perteneciente a la ciudad de Utrera que se configuró a mediados del siglo XX y que llegó a albergar hasta media millar de personas hasta que en los años 90 comenzó a despoblarse, quedándose sin apenas niños. Durante sus mejores años llegó a contar con un cine que se usaba de teatro, una escuela, una iglesia, un dispensario médico, un economato y hasta una piscina. El Torbiscal ha sido reconocido como Patrimonio Inmueble de Andalucía y figura en la base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

En la actualidad se encuentra en estado de abandono, provocando la curiosidad de muchos y muchas atraídas por esos edificios que un día fueron el centro de la cultura de esta curiosa aldea. Como tal, se han creado historias en torno a ellos que aseguran que en ellos se suceden diferentes fenómenos paranormales.

De todas ellas, se habla de que existe una chica que no parece real, que pasea entre sus calles, vestida de blando y con un olor agradable. También se han recogido algunas psicofonías en las que se escucha una voz que insta a los visitantes a marcharse del lugar o el sonido de unas campanas de fondo, aunque el campanario de la iglesia de El Torbiscal está destruido.

Vista de una de las calles del poblado / José Morón

Convento de Santa Clara

Construido entre los siglos XVI y XVII, este convento ubicado en la zona de la Alameda de Hércules no está exento de algunas de las leyendas que circulan por la ciudad y en la que se habla de posibles fenómenos paranormales en su interior.

Los primeros testimonios respecto a esto se registraron hace 20 años, en 2005, cuando el entonces vigilante del edificio aseguró que había visto a una monja paseando por uno de sus balcones, algo imposible, ya que en él ya no viven religiosas. También se han atribuido a este lugar algunos sonidos inexplicables, como llantos lejanos que, según se cuenta, podrían pertenecer a dicha monja.