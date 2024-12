Cinco lugares de Sevilla que no aparecen en las guías turísticas y merece la pena ver

Aunque muchas de las personas que son de Sevilla o han vivido en la ciudad durante un tiempo conocen la mayoría de monumentos y espacios que hay en ella (si bien es cierto que no son pocos) es posible que algunos de estos edificios pasen desapercibidos para los turistas que están de paso. Y es que en Sevilla hay numerosas construcciones que no aparecen en las guías turísticas y que, sin embargo, tienen una gran relevancia histórica y una indiscutible belleza. El hecho de que no sean tan conocidos hace que, además, poder visitarlos se convierta en todo un privilegio. Estos son solo algunos de ellos:

Fábrica de Artillería

En la Avenida Eduardo Dato se encuentra este edificio de uso industrial cuya función era la de crear armamento de forma continuada. Se fundó en el año 1565 y está catalogada como como Bien de Interés Cultural.

La original Real Fábrica de Artillería inicia su construcción en el primer tercio del siglo XVIII recibiendo un fuerte impulso constructivo durante el reinado de Carlos III en 1782. Fue objeto de múltiples ampliaciones para adecuarse a la artillería moderna.

Calle verde y las Casas de la Judería

De la antigua Judería de Sevilla es muy conocido el Barrio de Santa Cruz así como los callejones y plazas de pequeño tamaño que lo conforman. Sin embargo, también como parte de la Judería está el barrio de San Bartolomé que, indiscutiblemente, pasa más inadvertido. En sus callejuelas se encuentra una de las vías con más magia de la zona, la calle verde. Se llama así por la frondosa vegetación que tiene, que tapa incluso el cielo. Esta vía enlaza la avenida Menéndez Pelayo con la calle Céspedes.

Cerca de esta zona se dispone un conjunto de palacetes que componen hoy el hotel Casas de la Judería, formado por un total de 27 casas de estilo tradicional comunicadas mediante diversos pasadizos y patios. Muchos de estos patios se pueden ver desde el exterior, mostrando la belleza de este tipo de arquitectura.

Palacio de la Condesa de Lebrija

El Palacio de Lebrija data del siglo XVI, pero realmente comienza a cobrar vida cuando en 1901 Doña Regla Manjón Mergelina, Condesa de Lebrija, antecesora de los actuales propietarios, compra y restaura la casa familiar. De esta forma la planta baja la engalanó con una colección de mosaicos romanos que había adquirido y que conforman hoy una de las principales joyas de este lugar. También se hizo con algunas piezas arqueológicas de gran relevancia, de diferentes épocas y culturas.

Si bien se trata de uno de los palacios que pueden visitarse en Sevilla, no es de los lugares más populares de la ciudad y suele pasar desapercibido a pesar de lo que esconde. Fue declarado Bien de Interés Cultural, Patrimonio Histórico de España y, además, la «casa-palacio mejor pavimentada de Europa».

Palacio de la condesa de Lebrija / Web oficial Palacio de Lebrija

Parroquia de Santa Catalina

La Parroquia de Santa Catalina se encuentra en la confluencia de San Luis con calle Sol y Alhóndiga con la calle Juan de Mesa. Al igual que otras parroquias sevillanas, su origen se remonta a la Reconquista de la ciudad. Se encuentra situada en el mismo lugar en el que existió un templo romano, sobre el cual se levantó una iglesia visigoda y posteriormente una mezquita que se acabó convirtiendo en un templo cristiano. Pertenece al tipo de iglesia gótico-mudéjar y fue modificada a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

La Iglesia de Santa Catalina es la sede de la Hermandad Sacramental de la Exaltación, y de las Hermandades de gloria de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario, Hermandad de Santa Lucía. En su interior sus techos con multitud de pinturas llaman especialmente la atención.

Pantalanes del río Guadalquivir

A lo largo del río Guadalquivir a su paso por Sevilla, especialmente entre los puentes del Cristo de la Expiración, conocido popularmente como El Cachorro, y el puente del Alamillo, hay varias zonas con pantalanes a los que es posible acceder y sentarse durante un rato. Las vistas del río desde este lugar son únicas y privilegiadas, ya que además de la calma que se experimenta allí, no todo el mundo conoce que se puede acceder a ellos. Los pantalanes se encuentran en la margen derecha del Guadalquivir, es decir, en la zona de la Isla de la Cartuja. Hay algunos pantalanes más cerca del puente de Triana con unas vistas increibles de dicho puente, pero su proximidad con la ciudad hace que estés más concurridos.