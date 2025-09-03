El maestro italiano de la fermentación y la masa abre en Sevilla

El chef italiano Massimiliano Prete, reconocido como lievitista (‘levadurista’, experto en fermentación de masas) y uno de los grandes referentes de la pizza contemporánea, ha elegido Sevilla para abrir Sestogusto Sevilla, su primer restaurante fuera de Italia. Con esta apertura en la histórica Plaza de Jesús de la Pasión (antigua Plaza del Pan), Prete inicia la internacionalización de su proyecto, que en los próximos años lo llevará a expandirse en otras ciudades españolas.

Massimiliano Prete, originario de Galtone (Lecce) y afincado en Piamonte, ha desarrollado una carrera marcada por la investigación constante en el mundo de los fermentados. Tras dirigir PiazzAffari en Saluzzo y abrir locales como Gusto Divino (2014), Gusto Madre (2016, Alba) y Sestogusto Torino (2017), ha consolidado un estilo propio que combina tradición, rigor y creatividad.

En 2024 inauguró en Saluzzo el Massimiliano Prete Lab (MP Lab), un laboratorio de 700 metros cuadrados dedicado a la investigación en fermentación, harinas evolutivas y procesos de sostenibilidad, como la reutilización de levaduras agotadas en nuevas elaboraciones. Su trayectoria ha sido reconocida con algunos de los premios más prestigiosos del sector: los 3 Tre Spicchi de Gambero Rosso, máxima distinción de la guía Pizzerie d’Italia; el Premio especial a la Creatividad de Identità Golose; los galardones de ‘Maestro de los Impastos’ y ‘Mejor carta de vinos’ de Gambero Rosso; así como su nombramiento como Embajador de la Pizza por Slow Food y Embajador del Gusto por ADG Italy. En el ámbito internacional, Sestogusto se sitúa en el 10º puesto de 50 Top Pizza Italia 2025, y Prete alcanzó el 24º puesto en The Best Pizza Awards 2025, convirtiéndose en el primer piemontés en figurar en este ranking mundial.

El nombre de su restaurante hace referencia al ‘sesto gusto’, el sexto sabor identificado por la ciencia como la sensibilidad de nuestra boca al sabor de los carbohidratos. Para Massimiliano Prete, esta dimensión conecta con la pasión que despiertan la pizza, el pan y todas las masas a base de trigo, alimentos que forman parte de los recuerdos y la vida cotidiana de todos nosotros. De ahí nace un enfoque en el que ‘la masa va más allá de la pizza’: es un vehículo cultural, un símbolo de evolución y un viaje emocional hacia sabores que perduran en el tiempo.

Sestogusto Sevilla ofrece una carta diseñada en torno a sus distintos tipos de masa: Classica, Pizz’Otto, Croccante, Fa-Croc y La Pala. Todas ellas son fruto de años de investigación y fermentaciones multiciclo, que hacen que la oferta sea tan única y diferencial. El menú combina ingredientes de excelencia italianos, como mozzarella fior di latte, jamón de Parma 24 meses, tomates del Vesubio o stracciatella, con guiños al producto español, como el jamón ibérico 100% bellota o las anchoas del Cantábrico.

El chef Massimiliano Prete / M. G.

Entre sus elaboraciones más reconocidas se encuentran Il Pata Negra, con jamón ibérico de bellota y stracciatella; Vitello Tonnato, una reinterpretación en clave de pizza de un clásico piamontés; L’Acciuga, con anchoas del Cantábrico y tomate del Vesubio; o el Poker Croccante, que permite degustar en porciones varias recetas icónicas. También destaca La Pala, una pizza de gran formato para compartir de unos 50 centímetros, definida por el chef Enrico Crippa (3 estrellas Michelin en Piazza Duomo, Alba. Piamonte) como ‘un soplo de aire’.

El restaurante incorpora además menús degustación: ‘Chef Table’ y ‘Original Italiano’, diseñados para descubrir diferentes masas y texturas con o sin maridajes de vino.

La experiencia en Sevilla se completa con un equipo de profesionales que cuentan con una gran trayectoria. En cocina, el mando lo asume Rubén Prados, mientras que la sala está dirigida por Nikša Beloč, y la coctelería se encuentra a cargo de Cisco Rodríguez. Este equipo, junto con la dirección de Massimiliano Prete, garantiza una experiencia única.

El espacio, con capacidad para 86 comensales, 20 de ellos en la terraza exterior, y cuenta con un pequeño espacio donde se pueden comprar algunas de las materias primas seleccionadas por Prete e incluidas en el menú. El local combina un diseño contemporáneo con un ambiente acogedor, situado en pleno centro histórico de Sevilla, en la antigua Plaza del Pan actualmente conocida con el nombre Plaza de Jesús de la Pasión, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.