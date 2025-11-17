Mar Ahumada, nombrada nueva directora de la Fundación Tres Culturas

El Patronato de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que se ha reunido esta tarde en Sevilla, ha elegido a Mar Ahumada Sánchez como nueva directora gerente de esta institución. Este nombramiento se produce tras la renuncia de la hasta ahora directora, Lorena García de Izarra, que hace unos días comunicó que deseaba emprender una nueva aventura profesional tanto a los copresidentes de la fundación, el consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos, André Azoulay, y la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, como al equipo de la fundación. Al igual que sucedió con García de Izarra, Mar Ahumada asume la dirección de Tres Culturas tras haber sido durante un tiempo miembro de su Patronato, concretamente durante su etapa como directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó entre febrero de 2019 y junio de 2022. Por ello, la nueva directora está muy familiarizada con los fines de la Fundación Tres Culturas, sus líneas estratégicas y sus áreas de trabajo, además de mostrar una especial sensibilidad hacia todos los ámbitos relacionados con diversidad cultural e inclusión social. Además, llega en un momento muy dulce para esta institución, que acaba de ser designada por la UNESCO Centro de Categoría 2 .