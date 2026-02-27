El menú de Eneko Atxa en Basque, disponible ya en formato cóctel en la azotea del Radisson

Las ostras con salsa ponzu también se sirven ya en la azotea del Radisson.

El restaurante Basque, establecimiento de alta cocina que abrió el chef vasco Eneko Atxa a finales de 2021 en el hotel Radisson de la Plaza de la Magdalena, da un paso más en su consolidación dentro de la oferta gastronómica de Sevilla con la oferta, ya abierta, de su menú, esta vez en formato cóctel, en la exitosa azotea (las rooftop, según la moderna terminología) del establecimiento.

El propio cocinero vizcaíno acudió una vez más a Sevilla para presentar la novedosa iniciativa. Los interesados pueden degustar ya los platos que se han ido asentando en la carta de Basque durante estos cuatro años y medio: el talo (torta de maíz típica de la cocina vasca) con tomates, las ostras con salsa ponzu, la tartaleta de atún rojo de almadraba o la ya icónica yema de huevo de caserío sobre estofado de trigo y jugo de pimientos asados al carbón.

Eneko Atxa, primero por la derecha, junto a los alumnos de la Escuela de Hostelería de Sevilla. / M.G.

"Venir a Sevilla siempre es un enorme placer por todo, la ciudad disfruta de un momento inmejorable desde el punto de vista gastronómico y queremos seguir ese compás", expresó el reputado Eneko Atxa, propietario de Azurmendi, a las afueras de Bilbao y que luce tres estrellas Michelin, además de Basque y otros establecimientos.

Antes del encuentro con la prensa para ese novedoso formato cóctel, Eneko mantuvo una charla en el salón de Basque con alumnos de tercer curso de la Escuela de Hostelería de Sevilla, donde compartió detalles sobre el proceso creativo y la reinterpretación de algunos de sus iconos gastronómicos.

Atxa y los alumnos hablaron sobre técnica y filosofía culinaria, intercambiaron experiencias profesionales y personales, se reflexionó sobre la evolución del oficio de cocinero y no faltaron las preguntas de los jóvenes talentos. "Hay pasión verdadera en ellos, he podido ver que están decididos a abrirse paso con una ferviente vocación, me ha encantado este encuentro con los chicos", resumió luego el chef vizcaíno.

Tras el encuentro de aproximadamente una hora, Ángel Ortega, alumno de la ESH y actual Sous Chef de Basque, realizó una demostración en directo de uno de los platos, el talo de tomates.