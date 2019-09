Un menú de diez estrellas para la gala de los Michelin en Sevilla

La gastronomía mira al sur. Ahora más que nunca. Hace unos cinco años que los ojos se desviaron a las cocinas andaluzas y ahora la puesta de largo viene de la mano de la Guía Michelin, que celebrará en la capital andaluza su gala de entrega de estrellas, los Óscar de la cocina. Y se viven con la misma ilusión y el mismo glamur.

Ninguno de los chefs elegidos para confeccionar el menú que los invitados degustarán en tan esperada noche quiso disimular su emoción. Más que por el evento en sí, que tiene su trascendencia e impacto, por todo el talento que se esconde detrás de las diez estrellas que suman.

El que brilla más alto es el gaditano Ángel León, apodado el chef del mar, con tres estrellas, la máxima distinción que otorga la guía. El resto, los otros siete cocineros elegidos, cuentan con una: Julio Fernández (Abantal, Sevilla), Paco Morales (Noor, Córdoba), José Álvarez (La Costa, Almería), Xanty Elías (Acánthum, Huelva), Pedro Sánchez (Bagá, Jaén), José Carlos García (Café París, Málaga) y Juanlu Fernández (LÚ Cocina y Alma, Jerez).

Mayte Carreño, directora comercial de la Guía Michelin en España, confirmó que Andalucía se encuentra en un momento grande y la mejor prueba es que en los últimos años, el número de estrellas se ha triplicado. Igualmente, se han multiplicado por seis los establecimientos Bib Gourmand, un distinción inferior a la estrella en la que encajan establecimientos de la capital y la provincia, como son Torres y García (Ovejas Negras), Cañabota, El Gallinero de Sandra, Az-Zait y Manolo Mayo (Los Palacios). Muchos de sus responsables estuvieron ayer en Fibes apoyando el evento. Paco Morales confesó que cuando salió de su casa en el 98 no se imaginaba que iba a vivir este momento acompañado por Ángel León,entre otros chefs. Y el jiennense Pedro Sánchez se emocionó recordando la experiencia de Lisboa, donde el año pasado se anunció la estrella que Bagá espera conservar, a lo que Carreño asintió con un gesto cómplice. Aplausos entre el público ante la expectación de una gala que transcurre con máxima discreción, la misma de la que presumen los chefs que no escatimaron en minutos para atender durante la primera jornada de Andalucía Sabor las inquietudes de los estudiantes de hostelería que acudieron en masa a la cita. Juanlu Fernández, de LÚ Cocina y alma, cuenta las horas que restan para la gala porque él, que obtuvo también en 2018 su estrella, no pudo viajar a Portugal.

Cuatro años después de que la gala s ecelebrara en Marbella, el panorama gastronómico ha cambiado bastante, según confesó Ángel León que recordó que hay muchos cocineros más, sin estrella, creando alta cocina y experiencias únicas. Julio Fernández, de Abantal, se mostró orgulloso de que el turista gastronómico que Andalucía está recibiendo en los últimos tiempos se vaya de esta tierra satisfecho con el producto y con el trato que la cocina andaluza le brinda.

Embajadores de excelencia. Cristina del Toro, en nombre del la Junta de Andalucía, celebró la madurez de una cita, la de Andalucía Sabor, que este año reúne a una treintena de estrellas Michelin y a numerosos cocineros reputados de España, Portugal y Marruecos, entre otros países.