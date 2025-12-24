Misas del Gallo en Sevilla 2025: iglesias y horarios

Se acerca la Nochebuena, una de las fechas más esperadas del año, y con ella regresa una de las tradiciones más emblemáticas de Sevilla: la Misa del Gallo. Esta celebración, que se realiza en la vigilia de la Navidad, reúne a familias y fieles en las iglesias para conmemorar la Solemnidad de la Natividad del Señor.

La Misa del Gallo tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando se comenzó a celebrar a medianoche en honor al nacimiento de Jesús, con la costumbre de que el primer canto del gallo anunciara la llegada del Salvador. Desde entonces, se ha convertido en un momento central de la Navidad.

A continuación, se presentan los horarios de las misas en diferentes iglesias de Sevilla este 24 de diciembre de 2025.

Catedral de Sevilla

La Catedral acogerá en Nochebuena la Vigilia y Solemnidad de la Natividad del Señor, invitando a la participación de todos los fieles. La tradicional Misa del Gallo se celebrará a las 23:00 horas en el trascoro, y los asistentes podrán acceder a partir de las 22:30 horas.

Misa del Gallo a medianoche

Los templos e iglesias de Sevilla que celebrarán la Misa del Gallo a las 00.00 horas del 25 de diciembre son:

Parroquia de San Bartolomé

Parroquia de Santa Cruz

Monasterio de la Encarnación

Iglesia del Señor San José

Monasterio de la Visitación de las Salesas

Convento San José (Las Teresas)

Parroquia de Omnium Sanctorum

Parroquia de San Gil Abad (segundo turno)

Parroquia de San Roque

Parroquia de Santa Catalina

Iglesia de los Terceros

Basílica de María Auxiliadora (Salesianos de la Trinidad)

Monasterio de Santa Inés

Monasterio de San Clemente

Parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Padres Blancos)

Parroquia de San Gonzalo (segundo turno)

Parroquia de Santa Ana

Parroquia del Corpus Christi

Parroquia de San Antonio María Claret (segundo turno)

Parroquia de San Sebastián

Parroquia del Santísimo Redentor

Parroquia de Ntra. Sra. del Juncal

Parroquia del Buen Pastor San Juan de la Cruz

Parroquia de Ntra. Sra. del Águila

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen

Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores

Parroquia de San Lucas Evangelista

Parroquia de San Luis y San Fernando

Parroquia de la Ascensión del Señor

Parroquia del Inmaculado Corazón de María

23.30 horas

Hermanas de la Cruz

Misas durante la tarde del 24 de diciembre en Sevilla

Otras iglesias de la ciudad adelantan sus misas a la tarde, antes de la tradicional cena de Nochebuena.

18:00 horas

Capilla de la Carretería

Capilla de la Universidad

Iglesia de San Gregorio

Res. de la Fundación Carrere

Hospital General

18:30 horas

Iglesia del Señor San Jorge (Santa Caridad)

Capilla del Dulce Nombre, Vera Cruz

Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios (primer turno)

Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar (Barrio B)

19:00 horas

Parroquia de San Andrés

Parroquia de San Ildefonso

Parroquia de San Nicolás

Capilla del Mayor Dolor (Hermandad Jesús Despojado)

Capilla del Museo

Parroquia de San Julián

Parroquia de San Lorenzo

Parroquia de San Juan de la Palma

Basílica de la Macarena

Convento de Santa Rosalia

Parroquia de San Gonzalo (primer turno)

Parroquia de la Concepción Inmaculada

Parroquia de la Milagrosa

Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva

Parroquia de San Diego de Alcalá

Parroquia Ntra. Sra. del Rosario

Parroquia de Ntra. Sra. de Fatima

Parroquia de San Francisco de Asís

Parroquia de San Pablo (Barrio A)

Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora (Juan XXIII)

Parroquia de la Blanca Paloma

Iglesia de la Beata Ana María

Parroquia de Jesús Obrero

Parroquia del Sagrado Corazón Bellavista

19.30 horas

Monasterio de Madre de Dios

Convento Mercedarias de San José

Iglesia del Buen Suceso (Padres Carmelitas)

Parroquia de San Gil Abad (primer turno)

Basílica del Gran Poder

Parroquia de San Jacinto

Parroquia de San Joaquín

Parroquia de San Juan Bosco (Salesianos de Triana)

Parroquia de Santas Justa y Rufina

Basílica Santísimo Cristo de la Expiración (El Cachorro)

Parroquia de San Benito

Iglesia del Colegio Portaceli

Parroquia de Ntra. Sra. de la Salud

Parroquia de la Sagrada Familia

Parroquia de San Felipe Neri

Parroquia de San Isidro Labrador

Parroquia de San Juan de Ribera (Barrio C)

Parroquia de Jesús de Nazaret

Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Spinola

Parroquia de San José y Santa María

19.45 horas

Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz

20.00 horas

Parroquia del Sagrario

Monasterio de San Leandro

Parroquia de San Isidoro

Parroquia de Santa María la Blanca

Parroquia San Pedro y San Juan Bautista

Iglesia Colegial del Divino Salvador

Parroquia de la Magdalena

Capilla del Baratillo

Convento de San Buenaventura

Iglesia Santo Ángel

Iglesia de San Alberto (Padres Filipenses)

Convento de Santa María de Jesús

Capilla de la Universidad (segundo turno)

Parroquia de San Marcos

Parroquia de San Vicente Martir

Iglesia la Mortaja

Monasterio del Espíritu Santo

Convento de Santa Isabel

Monasterio de Santa Paula

Santuario del Señor de la Salud y V. de las Angustias

Iglesia de San Antonio Abad

Parroquia de la O

Hermanada de Ntra. Sra. del Rocío de Triana

Iglesia de los Padres Patiles o de San Vicente de Patil

Monasterio Nuestra Señora de Consolación (Monjas Mercedarias)

Parroquia de San Bernardo

Parroquia de San Juan de Ávila

Parroquia de la Divina Pastora (Convento Capuchinos)

Parroquia de Ntra. Sra. del Mayor Dolor (La Barzola)

Parroquia de San Leandro

Parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio

Parroquia de la Resurrección del Señor

Parroquia de Nuestra Señora de las Veredas

Parroquia de San José Obrero y San Francisco de Paula

Parroquia de Santa María de la Cabeza *

Parroquia de San Francisco Javier (Barrio E)

Parroquia de San Ignacio de Loyola (Barrio D)

Parroquia de Santa Clara

Parroquia del Santísimo Cristo del Perdón

Parroquia de Ntra. Sra. del Mar (Barrio de los Bermejales)

Parroquia de San Pío X

20.30 horas