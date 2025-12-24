Misas del Gallo en Sevilla 2025: iglesias y horarios
Algunos templos sevillanos celebran la Misa del Gallo en la tarde del 24 de diciembre, mientras que otros esperan hasta pasada la medianoche para dar la bienvenida a la Navidad.
Se acerca la Nochebuena, una de las fechas más esperadas del año, y con ella regresa una de las tradiciones más emblemáticas de Sevilla: la Misa del Gallo. Esta celebración, que se realiza en la vigilia de la Navidad, reúne a familias y fieles en las iglesias para conmemorar la Solemnidad de la Natividad del Señor.
La Misa del Gallo tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando se comenzó a celebrar a medianoche en honor al nacimiento de Jesús, con la costumbre de que el primer canto del gallo anunciara la llegada del Salvador. Desde entonces, se ha convertido en un momento central de la Navidad.
A continuación, se presentan los horarios de las misas en diferentes iglesias de Sevilla este 24 de diciembre de 2025.
Catedral de Sevilla
La Catedral acogerá en Nochebuena la Vigilia y Solemnidad de la Natividad del Señor, invitando a la participación de todos los fieles. La tradicional Misa del Gallo se celebrará a las 23:00 horas en el trascoro, y los asistentes podrán acceder a partir de las 22:30 horas.
Misa del Gallo a medianoche
Los templos e iglesias de Sevilla que celebrarán la Misa del Gallo a las 00.00 horas del 25 de diciembre son:
- Parroquia de San Bartolomé
- Parroquia de Santa Cruz
- Monasterio de la Encarnación
- Iglesia del Señor San José
- Monasterio de la Visitación de las Salesas
- Convento San José (Las Teresas)
- Parroquia de Omnium Sanctorum
- Parroquia de San Gil Abad (segundo turno)
- Parroquia de San Roque
- Parroquia de Santa Catalina
- Iglesia de los Terceros
- Basílica de María Auxiliadora (Salesianos de la Trinidad)
- Monasterio de Santa Inés
- Monasterio de San Clemente
- Parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Padres Blancos)
- Parroquia de San Gonzalo (segundo turno)
- Parroquia de Santa Ana
- Parroquia del Corpus Christi
- Parroquia de San Antonio María Claret (segundo turno)
- Parroquia de San Sebastián
- Parroquia del Santísimo Redentor
- Parroquia de Ntra. Sra. del Juncal
- Parroquia del Buen Pastor San Juan de la Cruz
- Parroquia de Ntra. Sra. del Águila
- Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
- Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores
- Parroquia de San Lucas Evangelista
- Parroquia de San Luis y San Fernando
- Parroquia de la Ascensión del Señor
- Parroquia del Inmaculado Corazón de María
23.30 horas
- Hermanas de la Cruz
Misas durante la tarde del 24 de diciembre en Sevilla
Otras iglesias de la ciudad adelantan sus misas a la tarde, antes de la tradicional cena de Nochebuena.
18:00 horas
- Capilla de la Carretería
- Capilla de la Universidad
- Iglesia de San Gregorio
- Res. de la Fundación Carrere
- Hospital General
18:30 horas
- Iglesia del Señor San Jorge (Santa Caridad)
- Capilla del Dulce Nombre, Vera Cruz
- Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios (primer turno)
- Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar (Barrio B)
19:00 horas
- Parroquia de San Andrés
- Parroquia de San Ildefonso
- Parroquia de San Nicolás
- Capilla del Mayor Dolor (Hermandad Jesús Despojado)
- Capilla del Museo
- Parroquia de San Julián
- Parroquia de San Lorenzo
- Parroquia de San Juan de la Palma
- Basílica de la Macarena
- Convento de Santa Rosalia
- Parroquia de San Gonzalo (primer turno)
- Parroquia de la Concepción Inmaculada
- Parroquia de la Milagrosa
- Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva
- Parroquia de San Diego de Alcalá
- Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
- Parroquia de Ntra. Sra. de Fatima
- Parroquia de San Francisco de Asís
- Parroquia de San Pablo (Barrio A)
- Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora (Juan XXIII)
- Parroquia de la Blanca Paloma
- Iglesia de la Beata Ana María
- Parroquia de Jesús Obrero
- Parroquia del Sagrado Corazón Bellavista
19.30 horas
- Monasterio de Madre de Dios
- Convento Mercedarias de San José
- Iglesia del Buen Suceso (Padres Carmelitas)
- Parroquia de San Gil Abad (primer turno)
- Basílica del Gran Poder
- Parroquia de San Jacinto
- Parroquia de San Joaquín
- Parroquia de San Juan Bosco (Salesianos de Triana)
- Parroquia de Santas Justa y Rufina
- Basílica Santísimo Cristo de la Expiración (El Cachorro)
- Parroquia de San Benito
- Iglesia del Colegio Portaceli
- Parroquia de Ntra. Sra. de la Salud
- Parroquia de la Sagrada Familia
- Parroquia de San Felipe Neri
- Parroquia de San Isidro Labrador
- Parroquia de San Juan de Ribera (Barrio C)
- Parroquia de Jesús de Nazaret
- Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Spinola
- Parroquia de San José y Santa María
19.45 horas
- Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz
20.00 horas
- Parroquia del Sagrario
- Monasterio de San Leandro
- Parroquia de San Isidoro
- Parroquia de Santa María la Blanca
- Parroquia San Pedro y San Juan Bautista
- Iglesia Colegial del Divino Salvador
- Parroquia de la Magdalena
- Capilla del Baratillo
- Convento de San Buenaventura
- Iglesia Santo Ángel
- Iglesia de San Alberto (Padres Filipenses)
- Convento de Santa María de Jesús
- Capilla de la Universidad (segundo turno)
- Parroquia de San Marcos
- Parroquia de San Vicente Martir
- Iglesia la Mortaja
- Monasterio del Espíritu Santo
- Convento de Santa Isabel
- Monasterio de Santa Paula
- Santuario del Señor de la Salud y V. de las Angustias
- Iglesia de San Antonio Abad
- Parroquia de la O
- Hermanada de Ntra. Sra. del Rocío de Triana
- Iglesia de los Padres Patiles o de San Vicente de Patil
- Monasterio Nuestra Señora de Consolación (Monjas Mercedarias)
- Parroquia de San Bernardo
- Parroquia de San Juan de Ávila
- Parroquia de la Divina Pastora (Convento Capuchinos)
- Parroquia de Ntra. Sra. del Mayor Dolor (La Barzola)
- Parroquia de San Leandro
- Parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio
- Parroquia de la Resurrección del Señor
- Parroquia de Nuestra Señora de las Veredas
- Parroquia de San José Obrero y San Francisco de Paula
- Parroquia de Santa María de la Cabeza *
- Parroquia de San Francisco Javier (Barrio E)
- Parroquia de San Ignacio de Loyola (Barrio D)
- Parroquia de Santa Clara
- Parroquia del Santísimo Cristo del Perdón
- Parroquia de Ntra. Sra. del Mar (Barrio de los Bermejales)
- Parroquia de San Pío X
20.30 horas
- Monasterio de San Leandro
- Parroquia Ntra. Sra. del Buen Aire
- Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios (tercer turno)
- Parroquia de San Carlos Borromeo
