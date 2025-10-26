Muere el 'influencer' gastronómico sevillano Juanjyoza días después de su emotiva boda en el hospital

El creador de contenido gastronómico sevillano Juan José Menéndez Recio, conocido en internet como Juan Gyoza o Juanjyoza, falleció el 23 de octubre a los 28 años, después de casi dos años enfrentando un cáncer de colon. La noticia fue comunicada por su familia a través de sus redes sociales, donde expresaron que “el pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Durante todo este tiempo, y siendo consciente de ello, no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles".

En el comunicado, su entorno también mostró gratitud por el afecto recibido: "Todo vuestro cariño y apoyo han significado una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días. Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes, demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros". El post concluye con un "No os olvidéis de vivir".

Antes de su fallecimiento, Juan publicó un video grabado desde el hospital en el que habló con total sinceridad sobre su situación médica, el desgaste físico que estaba viviendo y la importancia del apoyo recibido por parte de su comunidad digital, que lo acompañó durante todo el proceso.

Conocido por su honestidad en las reseñas gastronómicas, su sentido del humor y su cercanía, Juan Gyoza se convirtió en una figura muy querida dentro del ámbito culinario online. Su fallecimiento ha provocado una enorme ola de mensajes de cariño y despedida en distintas plataformas.

Pocos días antes de morir, compartió un emotivo video de su boda con su pareja, María, celebrada en el hospital donde permanecía ingresado. La ceremonia, sencilla e íntima, se llevó a cabo con la presencia de familiares y amigos cercanos. Ambos, con ramos de rosas en mano, no pudieron contener las lágrimas al intercambiar los anillos y escuchar el “sí, quiero”. El momento culminó con un abrazo lleno de emoción. Fiel a su espíritu alegre, Juan despidió el video con una sonrisa, diciendo: “Ya lo celebraremos en Las Vegas”.