Musicales de Disney, magia y teatro dirigido a los más pequeños este fin de semana en Sevilla: todas las obras que podrás ver

Este fin de semana, durante el viernes, día 4 de octubre, y el domingo 5, la capital hispalense acogerá diferentes representaciones teatrales dirigidas a los más pequeños que no los dejarán indiferentes. Desde homenajes a Disney hasta obras dedicadas a los viajes, diferentes espacios de la ciudad han programado en sus agendas estas citas para acercar el género dramático a los niños y niñas de Sevilla.

Magia Black and White

El próximo sábado, a las 17:00 horas, y el domingo a las 12:00 horas, la Sala Cero, ubicada en la calle Sol, acogerá el espectáculo de magia Black and White, una cita que nace con la idea de emocionar, deleitar e ilusionar a todos y todas mediante la magia, el humor y la música, todo ello con una arriesgada e innovadora puesta en escena. Desde su estreno en Córdoba en 2011, con motivo del ‘VI Festival de Magia de Córdoba Imagilusión’, sigue imparable desde entonces con sus funciones llenas de éxito.

El precio de la entrada infantil para esta función es de 8 euros mientras que la de adultos es de 12 euros. También existe una tarifa canguro en la que un adulto y un menor de 3 años pueden pagar 13 euros, ocupando una butaca.

Teatro La bibliotecaria viajera y el misterio del libro vacío

La sala La Fundición acogerá el próximo sábado, 4 de octubre, y el domingo 5, a las 12:00 horas, la función de teatro La bibliotecaria viajera y el misterio del libro vacío, una obra para la infancia y familias que cuenta las aventuras de Matilde, una bibliotecaria mágica que viaja por el mundo llevando libros e historias a todos aquellos que lo deseen. Un día, Matilde encuentra un libro vacío y triste, sin palabras ni historias que contar. Con la ayuda de su inseparable gato Max, la rata de biblioteca Ratilda y, Luci una simpática polilla, buscan la solución al enigma. ¿Qué misterio se oculta tras la desaparición de las palabras? ¿Lograrán los personajes, con la ayuda de los niños, salvar al libro vacío y devolverle las aventuras perdidas? La entrada infantil tiene un precio de 8 euros mientras que la de adultos es de 12 euros.

Musical Un siglo de magia. Espectáculo musical homenaje a Disney

El Auditorio de la Cartuja acogerá, el domingo 5 de octubre, el espectáculo infantil Un siglo de magia. Espectáculo musical homenaje a Disney, a las 12:30 horas.

Sumérgete en un viaje mágico a través del tiempo con «Un Siglo de Magia», un espectacular homenaje musical que celebra los 100 años de la magia de Disney. Este deslumbrante espectáculo reúne a toda la familia en una experiencia única, llena de emociones, nostalgia y encanto.

Revive las canciones más icónicas de las películas que marcaron generaciones, desde los clásicos atemporales como Blancanieves y los Siete Enanitos y La Bella y la Bestia, hasta los éxitos más recientes como Frozen y Encanto. Con impactantes coreografías, voces en vivo, y una puesta en escena llena de color y creatividad, este espectáculo hará vibrar tu corazón y despertar tu imaginación. El precio de las entradas anticipadas es de 19.80 euros y están disponibles a través de la página web del Auditorio.