La Navidad que empieza en el mercado

Los mercados en Sevilla no son sólo espacios de comercio. Son lugares de encuentro, de comunidad y también de solidaridad. Este diciembre, más de 1.400 familias vulnerables de la ciudad tendrán la oportunidad de elegir qué productos frescos llevar a su mesa gracias a La compra con corazón de esta Navidad, una iniciativa impulsada por la Fundación La Caixa, CaixaBank, la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla (Femase) y el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con hermandades y parroquias locales.

Lo que distingue a este proyecto es su enfoque centrado en las familias. En lugar de entregar lotes prefabricados, los beneficiarios reciben bonos canjeables en los mercados de sus barrios. Con ellos pueden comprar carne, pescado, fruta o verdura según sus necesidades y preferencias. Así se evita que la ayuda pierda valor o se convierta en una solución genérica, y se respeta la dignidad y autonomía de quienes la reciben.

Según explican desde CaixaBank, la red de oficinas de la entidad permite detectar las necesidades más urgentes de cada territorio y canalizar la ayuda de manera eficiente. "Esto asegura que los recursos de la Fundación La Caixa lleguen a quienes realmente los necesitan, fortaleciendo al mismo tiempo el comercio local", recalcan.

Una iniciativa que recorre toda la ciudad

El programa se implementa en las doce plazas de abasto de Sevilla, cada una apoyada por una hermandad o parroquia que identifica a las familias beneficiarias. Así, se llevará a cabo en el Mercado de Pino Montano, con la ayuda de la Hermandad del mismo barrio; el en Mercado de Triana, con el apoyo de la Parroquia de Santa Ana; en Bellavista, con la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús; en el Tiro de Línea, con la Hermandad de Santa Genoveva; en el Mercado de la Encarnación, con el apoyo de la Hermandad de El Valle; en el Mercado de Los Remedios, con la parroquia del mismo barrio; en San Gonzalo, con la Parroquia de Santa Justa y Rufina; en el Cerro, con la Hermandad del Cerro del Águila; en La Candelaria, con la Parroquia de la Blanca Paloma; en el Mercado de la Puerta de la Carne, con la Hermandad de San Esteban; en Las Palmeritas, con Cáritas Parroquial la Milagrosa; y en el Mercado de la calle Feria, con la Hermandad de Nuestra Señora de Todos los Santos. Los comerciantes locales se suman ofreciendo descuentos o promociones adicionales, convirtiendo la iniciativa en un esfuerzo conjunto entre entidades sociales y comerciantes.

Aunque se presenta en Navidad, el impacto del programa va más allá de una fecha concreta. Permite humanizar la asistencia social, dar visibilidad a la vulnerabilidad en la ciudad y reforzar la colaboración entre instituciones, parroquias, hermandades y comercios. Los bonos actúan como un instrumento que conecta recursos y necesidades, garantizando transparencia y control sobre el destino de la ayuda.

Además, al fomentar la compra en mercados locales, el proyecto contribuye al sostenimiento de un modelo de comercio de proximidad, que mantiene puestos abiertos, empleos y actividad económica en los barrios.