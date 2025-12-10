'Tres coronas, tres caminos': la Navidad que nace en Polígono Sur y late en el corazón de Sevilla

El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, junto a los portavoces de la Asociación Entre Amigos y los artistas artistas Pepe Yáñez y María Ortega.

La sede central de CaixaBank en la sevillana calle Sierpes abre sus puertas a una Navidad distinta a través de un relato vivo y tejida de la mirada limpia de los niños del Polígono Sur. Bajo el título Tres coronas, tres caminos, la Fundación La Caixa y la Asociación Entre Amigos han alumbrado un proyecto artístico y social que convierte esta oficina en un espacio donde la ilusión respira, se toca y se lee.

El proyecto Tres coronas, tres caminos no es sólo una instalación artística, "es un puente entre realidades que conviven en la misma ciudad pero que rara vez se encuentran", reconocen desde la entidad bancaria. A través de técnicas textiles, pintura y diseño mural, los artistas Pepe Yáñez y María Ortega Estepa han transformado los sueños infantiles en un recorrido visual que integra colores, símbolos y fragmentos de las propias cartas.

La ornamentación navideña recoge las cartas, dibujos y fragmentos surgidos en los talleres realizados con niños de entre 8 y 14 años de los colegios Cristóbal Colón y Paz y Amistad de Sevilla. Son mensajes escritos con caligrafías diversas, trazos a veces temblorosos, otras veces firmes, pero siempre honestos. No piden consolas, ni móviles, ni juguetes de moda. Piden playa. Piden cine. Piden que vuelva un maestro. Piden ser mejores. "Querido Rey Gaspar… queremos ir a Disneyland, queremos ir a la playa, queremos ir al cine", escribe uno. Otro, más sereno, pide algo que desarma. "Quiero ser mejor niño". Y una niña reclama una ausencia que duele. "Deseamos que el maestro Andrés vuelva".

Las cartas expuestas en el interior de la corona, en el patio central de la sede de la Fundación la Caixa. / Ismael Rubio

Todos esos deseos han sido acogidos dentro de una gran corona que preside el patio central de CaixaBank. Allí, los propios niños han podido reconocer sus propias palabras, señalar sus dibujos y enorgullecerse al encontrarse convertidos en protagonistas. "La verdadera recompensa es ver cómo este proceso creativo vuelve a ellos en forma de emoción”, explica el artista Pepe Yáñez, emocionado tras la visita de los menores.

La gran carta mural, los arcos que ya son tradición en esta oficina durante la Navidad y el mural realizado previamente en la sede de Entre Amigos en las Tres Mil Viviendas conforman un itinerario creativo que invita a entrar, literalmente, en la corona del Rey Gaspar. Allí, en ese espacio recogido, la voz de los niños se escucha más fuerte.

La presencia del Rey Gaspar no es casual. Este año, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, representa precisamente ese papel en la Cabalgata de Sevilla. Ese gesto ha impregnado de simbolismo y cercanía todo el proceso. "Estas cartas nos devuelven al camino de transformación social en el que tanto creemos", ha señalado Zafra en la presentación del proyecto. "Los niños nos recuerdan por qué trabajamos para tener una sociedad mejor", ha enfatizado.

El proyecto coincide con el 40 aniversario de la Asociación Entre Amigos, una entidad que trabaja desde 1985 por la dignificación de la vida en Polígono Sur. Su responsable, María José Domínguez, lo resume con una mezcla de orgullo y ternura.

"Hoy venimos a celebrar la capacidad de los niños del barrio. Este proyecto es un broche de oro para un año lleno de ilusiones. Y queremos pedirle al Rey Gaspar que mire con cariño esas cartas que están bajo la corona porque son sueños escritos con el corazón", describe.

La oficina Store de CaixaBank lleva seis años acogiendo proyectos navideños con impacto social. En otras ediciones se ha hablado de soledad, discapacidad, autismo, personas privadas de libertad. Este año, la mirada es la de los niños de un barrio que lucha cada día por abrirse camino.

La Asociación Entre Amigos acompaña diariamente a más de mil menores y desarrolla más de veinte proyectos para combatir el absentismo escolar, apoyar a familias vulnerables y proteger la infancia. Su alianza con CaixaBank y la Fundación La Caixa en esta instalación es un ejemplo de cómo el arte puede ser herramienta de cohesión y motor de cambio.