‘Navigalia: Misión Regalo’ crece en duración y aforo: el espectáculo pasa a tener una duración de 12 a 23 minutos por pase.
1/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
2/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
3/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
4/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
5/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
6/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
7/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
8/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
9/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
10/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
11/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
12/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
13/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
14/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
15/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
16/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
17/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
18/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
19/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
20/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
21/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
22/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
23/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
24/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
25/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
26/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
27/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
28/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
29/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
30/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García
31/31
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
/
José Ángel García