Una nueva forma de concebir la ópera llega a Atalaya TNT

El Centro Internacional de Investigación Teatral trae a Sevilla una de las obras más aplaudidas y significativas e influyentes del siglo XX. Los días 6 y 7 de febrero, a las 16:30, los asistentes podrán disfrutar de La ópera de 3 centavos.

Se estrenó en 1928 y su puesta en escena supuso un acontecimiento en Berlín ya que promovió un cambio radical en la forma de concebir la ópera. Más de veinte temas musicales, algunos de ellos convertidos en canciones referenciales del siglo XX como La Balada de Mackie, La canción de los cañones o Jenny de los piratas, han sido interpretados por las más prestigiosas voces del mundo. Brecht ubicó la composición en la capital británica y su temática resulta de lo más actual: las mafias que trafican con la mendicidad, como hoy día sucede con los inmigrantes; la prostitución; la corrupción; la pobreza y el estallido de éstos. Aún así, lo que hace especialmente atractiva esta obra es su tono entre lo grotesco, la denuncia social y el cabaret.. Quince años después se retoma con la misma fuerza escénica: un musical con once actores y actrices sobre las tablas y más de veinte temas interpretados en directo. Una gran oportunidad de disfrutar de una de las obras cumbres de Bertolt Brecht.

Salvática teatro

Atalaya estrenó este montaje en 2006 recibiendo el premio El Publico de Canal Sur al acontecimiento teatral del año y recorriendo casi 40 provincias españolas con elogios unánimes por parte de la crítica. Para conmemorar los 25 años del Laboratorio de TNT se han seleccionado actrices y actores procedentes de las últimas tres ediciones, acorde con sus dotes musicales acompañados de Jerónimo Arenal, actor de Atalaya que en su día interpretara a Mackie Navaja. Ellos han formado la compañía Salvática, una de las seis residentes en TNT. Supone una oportunidad de presenciar una de las obras cumbres de Bertolt Brecht.

El Teatro de Triana baila con 'Grease'

Preparad mucha gomina, muchas ganas de reír y también de emocionarse porque la historia de Grease llega al Teatro de Triana. El sábado, 6 de febrero, los amantes de los años 50’ podrán disfrutar de una de las obras cumbre de todos los tiempos. Desde las 16:00, la música y los frenéticos bailes no pararán con We sing Together: ¡El tributo a Grease!.

Cave Canem?', un homenaje muy animal

Cave Canem?, de Malaje Sólo, se estrena mañana viernes, 5 de febrero, en Sala Cero Teatro. Estará en cartel del 5 al 13 de febrero, con funciones a las 16:30 horas, viernes sábados y domingo. Un paréntesis divertido con el que la compañía sevillana quiere homenajear el universo animal, y que estrenan a punto de cumplir sus veinticinco años en la escena andaluza, un largo recorrido en el que han producido más de una docena de espectáculos. la compañía de Carmona acompaña a la Sala Cero desde 1999.

La ciencia dice 'Hola caracola'

La Zona Welcome de la Casa de la Ciencia ofrece a sus visitantes la exposición Hola caracola. En ella, los amantes de estos moluscos podrán disfrutar de una muestra con más de 200.000 ejemplares. A lo largo de su recorrido, conocerás detalles como que existe un molusco cuyo veneno puede ser 17 veces más mortal que el de la cobra, pero 1.000 veces más eficaz que la morfina.

Casa de la Ciencia

Ansias de poder en La Fundición

La Fundición de Sevilla nos presenta Ubú "Le Roi", una adaptación de la obra de Alfred Jarry se combina la música, la sátira y la comedia para retratar un presente demasiado tenebroso como para enfrentarse a él sin cierto grado de ironía. ¿Qué nos puede decir una obra de más de cien años sobre los abusos del poder y la fuerza redentora del teatro?.

Del 5 al 7 de febrero, a las 16:30, en La Fundición

Pecesbarba nadan hacia la Sala X

Pecesbarba, superbanda del indie sevillano, llega a la Sala X este sábado. La apertura de puertas será a las 14:00 y, desde ese momento, los amantes de la buena música podrán disfrutar de su primer trabajo llamado La nueva Era, siete canciones en las que apreciar distintas corrientes oceánicas y el bagaje musical que soportan sus curtidas escamas.

6 de febrero, a las 14:00

Joaquín Saénz, su obra y San Eloy

Lacolección pictórica La imprenta de San Eloy está compuesta por veinte cuadros originales de Joaquín Sáenz, el artista sevillano instalado en la modernidad de la segunda mitad del siglo XX. La muestra expone los escenarios de la empresa de artes gráficas de propiedad familiar en la que trabajó y que se encontraba en la calle hispalense que da título a la exposición.

Casa de la Provincia

Concha Velasco en el Lope de Vega

La actriz Concha Velasco llega este fin de semana al Teatro Lope de Vega con la comedia La habitación de María. La obra está dirigida por José Carlos Plaza y producida por Pentación Espectáculos. En ella, se describe la agorafobia que sufre Isabel Chacón, ganadora del Premio Planeta.

Del 5 al 7 de febrero, en el Teatro Lope de Vega