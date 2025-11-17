Nueva oportunidad para ver en Sevilla 'En Silencio', el documental de Isco Alarcón: cines, fechas y horarios

Tras el éxito de su paso por el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se presentó el pasado jueves en el Cartuja Center, el documental En Silencio, escrito y dirigido por Sara Sálamo, vuelve a las salas de la capital hispalense con nuevas proyecciones. La cinta, que compite en la Sección Panorama Andaluz, llegará además a los cines de toda España el 21 de noviembre.

Durante el último fin de semana, En silencio agotó todas las localidades en sus pases especiales en Avenida 5 Cines, Lagoh, Nervión Plaza y Cinesa Camas. Ahora, el público sevillano tendrá una nueva oportunidad de ver el documental sobre Isco Alarcón en pantalla grande.

Dónde y cuándo ver la película de Isco en Sevilla

El cine Odeon de Plaza de Armas proyectará En Silencio los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre, con sesiones a las 20:15 horas, excepto el jueves 20, cuya proyección será a las 20:55 horas. Las entradas tienen un precio de 4,50 euros.

En el Cinesa de Camas, la película también se podrá ver los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre, en este caso con todas las sesiones fijadas a las 20:00 horas.

¿De qué trata 'En Silencio'?

El documental retrata el proceso físico y emocional que vivió Isco Alarcón cuando una lesión lo dejó fuera de la convocatoria para la Eurocopa 2024. En plena incertidumbre y presión, su pareja, la actriz y cineasta Sara Sálamo, decidió filmarlo “desde la intimidad del hogar”, sin entrevistas, sin voz en off y sin épica: una cámara que observa, acompaña y revela.

En silencio muestra “el lado más humano de un deportista de élite”, alejado de los focos y enfrentándose al momento más vulnerable de su carrera. Es un retrato íntimo y honesto sobre el esfuerzo invisible, la fragilidad y la resiliencia. Una historia de cuerpo y mente en reconstrucción, contada desde la cercanía de quien lo vive a su lado.

Lo que dejó la presentación en Sevilla

La película, que nació como un encargo del Real Betis Balompié, fue concebida para documentar la recuperación del jugador. Pero bajo la mirada de Sálamo terminó transformándose en “una obra de introspección y vulnerabilidad”.

La directora aceptó el reto con una única condición: contarlo desde la verdad, sin convertirlo en un escaparate ni en un retrato de pareja. Con un estilo minimalista, la cámara se convierte en “un testigo silencioso de la resistencia”, donde cada gesto y cada espera hablan por sí mismos.

En las sesiones de presentación, Sálamo explicó que su intención fue hacer una película, no un simple reportaje deportivo. “Estamos acostumbrados a ver a los deportistas el día que se lesionan y el día que regresan, pero entre medias hay un proceso muy fastidioso”, señaló.

El propio Isco confesó que quería que la historia la contara ella: “Vivimos juntos, tiene mi confianza para decirle sí o no”. Y sobre la proyección, bromeó: “Hoy vendrán mis compañeros de equipo. Cuidado con las opiniones que vayan a verter, que soy el capitán…”.